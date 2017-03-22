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Через 3 дня в Чехии появится новая серия красных iPhone 7

Через 3 дня в Чехии появится новая серия красных iPhone 7

Vladislava M 166 0
Компания Apple выпустила лимитированную серию красных айфонов в сотрудничестве с организацией RED, которая борется со СПИДом. Часть средств с продажи смартфонов направляют в Глобальный фонд борьбы с этой болезнью.
Через 3 дня в Чехии появится новая серия красных iPhone 7

Компания Apple вместе с организацией RED, которая разными способами борется со СПИДом, выпустила лимитированную серию смартфонов красного цвета. В ближайшие дни новая версия iPhone 7 Plus под обозначением PRODUCT(RED) Special Edition появится и в Чехии.

Телефоны, корпус которых сделан из красного алюминия, помогут каждому желающему внести свой вклад в благотворительность и одновременно получить необычный смартфон. Часть средств, вырученных с продажи устройств «красной серии», пойдет в глобальный фонд борьбы со СПИДом.

Новый красный iPhone 7 Plus будет доступен в Чехии с 24-го марта, но только с памятью в 128 и 256 Гб. Дешевле всего его можно будет купить за 24 390 крон.

Компания Apple стала крупнейшим дарителем Глобального фонда борьбы со СПИДом. Благодаря ей в фонд пошло уже больше 130 млн долларов.

Источник: www.czechcrunch.cz

 

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