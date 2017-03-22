Застрявшие в Чехии кони Кадырова потеряли шанс на звездное будущее

Кони президента Чечни Рамзана Кадырова стоимостью в 6 млн долларов, застрявшие в Чехии из-за санкций Евросоюза против России, вышли из идеального для скачек возраста.

Из-за санкций против России в Чехии остаются «заложниками» элитные кони президента Чечни Рамзана Кадырова. Всего в Чехии находится три скаковых и два племенных жеребца. Общая стоимость животных превышает 6 млн долларов.

Рамзан Кадыров – не только любитель лошадей, но и близкий соратник российского президента Владимира Путина. В список персон, на которых распространяются санкции Евросоюза, он попал за то, что поддерживал присоединение Крыма и войну на Украине. Кадыров утверждал, что в случае необходимости он сам пошлет на Украину 76 тысяч чеченских добровольцев.

В чешском населенном пункте Крабчице возле горы Ржип Кадыров лично никогда не был. Но решил содержать конюшню с жеребцами, на которых у него были большие планы, именно здесь. Мечтой Кадырова было выиграть скачки Dubai World Cup в Дубае, где победитель получает 10 млн долларов. Но из-за санкций ему запретили получать прибыль от своей конюшни в Чехии. Президент был возмущен этим и обвинил Запад в нарушении прав лошадей.

«Санкции разозлили Кадырова не из-за финансового ущерба. Ему не нравится, что санкциями наказывают лошадей», – говорит тренер Арслангирей Шавуев.

У лошадей, застрявших в Чехии, были большие амбиции, но теперь они уже прожили свои лучшие годы. По словам коневода, некоторым лошадям уже исполнилось 5 лет, а лучшим возрастом для коня считается 3-4 года. Когда лошадей смогут вернуть в Россию, неизвестно. Это может произойти только после отмены санкций.

Всего санкции Евросоюза в связи с нарушением неделимости Украины и присоединением Крыма затронули 150 человек и 35 российских субъектов.

Источник: http://hlidacipes.org