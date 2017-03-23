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В эти выходные Чехия перейдет на летнее время

В эти выходные Чехия перейдет на летнее время

Vladislava M 49 0
26 марта 2017 года, в ночь с субботы на воскресенье, стрелки часов нужно перевести на час вперед.
В эти выходные Чехия перейдет на летнее время

В эти выходные Чехия и другие европейские страны перейдут на летнее время. В воскресенье, в 02:00, часы переведут на час вперед. Поэтому ночь на воскресенье будет на 60 минут короче. Летнее время будет действовать до 29 октября.

Из-за перехода с зимнего на летнее время в ночь с субботы 25-го марта на воскресенье 26 марта 15 поездов дальнего следования «Чешских дорог» и компании RegioJet прибудут на час позже. Регионального транспорта перевод часов не коснется, так как поезда по внутренним маршрутам выезжают после 4 утра, т.е. после перевода времени.

На летнее время переходят все европейские государства, за исключением России, Беларуси, Исландии, Гренландии и островов Норвегии Ян-Майен и Свальбард (Шпицберген).

Чехия впервые переходила на летнее время в 1915 и 1916 годах. Затем перевод времени вернули только при Второй мировой войне, в 1940 году. В 1949 году летнее время в Чехии отменили и в третий раз вернулись к нему в 1979 году, когда наступил второй нефтяной шок.

До середины 90-х летнее время в Чехии длилось полгода. С 1996 года республика присоединилась к правилам Евросоюза, и летнее время увеличилось до 7 месяцев. Осенью прошлого года чешское правительство приняло постановление, согласно которому Чехия обязалась переходить на летнее время как минимум до 2021 года.

Первоначальной мотивацией для чередования летнего и зимнего времени была экономия электроэнергии во время войн. По расчетам аналитика банка «Ческа Споржителна» Михала Скоржепы, сейчас эта экономия незначительна. По его расчетам, она составляет около 30 млн крон за год. Это не достигает даже 0,001 процента от ВВП страны.

Переход на летнее и зимнее время вызывает в обществе дискуссии на тему того, как это влияет на здоровье человека. Врачи и психологи сходятся во мнении, что особенно тяжело к переводу часов привыкают пожилые люди и дети. Им требуется почти неделя, чтобы привыкнуть к новому режиму.

Сильнее всего на здоровье отражается переход на летнее время в марте, когда людям фактически приходится вставать на час раньше. По данным исследования Еврокомиссии, перевод часов оказывает влияние на сон и естественные биоритмы человека в течение 4 дней после изменений.

В Европе довольно часто возникают целые движения за отмену перевода времени. Самым известным чешским противником летнего времени был пекарь Станислав Пецка. Его последователем стал сенатор Петр Шилар, который хочет отменить летнее время во всем Евросоюзе.

Источник: ČTK

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