В Чехии нашелся покупатель самого редкого и дорогого автомобиля Ferrari

Имя покупателя и сумма покупки эксклюзивной Ferrari LaFerrari Aperta в Чехии не разглашается.

Фото: Автор Accord14, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:LaFerrari.jpg, лицензия Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Житель Чехии купил, возможно, самый дорогой автомобиль в стране в этом году. Речь идет о Ferrari LaFerrari Aperta. Производитель выпустил всего 209 таких автомобилей.

Кто именно стал владельцем самой дорогой машины, официальный дилер, компания Scuderia Praha, не сообщает. Но известно, что за право обладать этим эксклюзивным автомобилем нужно было выложить немалую сумму.

Итальянская автомобильная компания никогда официально не объявляла, сколько стоит открытая версия гибридного суперспорткара. Но, предполагается, что стартовая цена на эту модель начинается от 1,86 млн евро. С доплатами эта сумма может вырасти еще больше.

Aperta оснащена такими же двигателями, как LaFerrari: 12-цилиндровый двигатель объемом 6,2 л и электромотор. Такая комбинация позволяет добиться мощности 963 л.с., которой достаточно для того, чтобы разогнаться до 100 км/ч за 3 секунды из состояния покоя; за 7 секунд – до 200 км/ч, за 15 секунд – до 300 км/ч. Максимальная скорость Ferrari LaFerrari Aperta достигает 350 км/ч.

Как известно, Ferrari выпустила всего 209 автомобилей этой модели, и только 200 – поступили в продажу. Они было моментально раскуплены. 9 автомобилей автопроизводитель решил оставить себе для внутренних потребностей. «Чешскую» LaFerrari до недавнего времени можно было увидеть в шоу-руме продавца Scuderia Praha.

Источник: automix.cars.cz