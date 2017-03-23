Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
50d 5 °C
В Чехии нашелся покупатель самого редкого и дорогого автомобиля Ferrari

В Чехии нашелся покупатель самого редкого и дорогого автомобиля Ferrari

artyommm 37 0
Имя покупателя и сумма покупки эксклюзивной Ferrari LaFerrari Aperta в Чехии не разглашается.
Фото: Автор Accord14, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:LaFerrari.jpg, лицензия Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
В Чехии нашелся покупатель самого редкого и дорогого автомобиля Ferrari

Житель Чехии купил, возможно, самый дорогой автомобиль в стране в этом году. Речь идет о Ferrari LaFerrari Aperta. Производитель выпустил всего 209 таких автомобилей.

Кто именно стал владельцем самой дорогой машины, официальный дилер, компания Scuderia Praha, не сообщает. Но известно, что за право обладать этим эксклюзивным автомобилем нужно было выложить немалую сумму.

Итальянская автомобильная компания никогда официально не объявляла, сколько стоит открытая версия гибридного суперспорткара. Но, предполагается, что стартовая цена на эту модель начинается от 1,86 млн евро. С доплатами эта сумма может вырасти еще больше.

Aperta оснащена такими же двигателями, как LaFerrari: 12-цилиндровый двигатель объемом 6,2 л и электромотор. Такая комбинация позволяет добиться мощности 963 л.с., которой достаточно для того, чтобы разогнаться до 100 км/ч за 3 секунды из состояния покоя; за 7 секунд – до 200 км/ч, за 15 секунд – до 300 км/ч. Максимальная скорость Ferrari LaFerrari Aperta достигает 350 км/ч. 

Как известно, Ferrari выпустила всего 209 автомобилей этой модели, и только 200 – поступили в продажу. Они было моментально раскуплены. 9 автомобилей автопроизводитель решил оставить себе для внутренних потребностей. «Чешскую» LaFerrari до недавнего времени можно было увидеть в шоу-руме продавца Scuderia Praha. 

Источник: automix.cars.cz

Рассказать всем:
Темы
Автомобили Чехия
Читайте
по теме 
Избежать штрафа за превышение скорости в Чехии больше не получится
21.03.2017 08:39 Общество
Избежать штрафа за превышение скорости в Чехии больше не получится
1531 0
В Чехии создали первый летающий автомобиль
17.03.2017 09:59 Общество
В Чехии создали первый летающий автомобиль
1909 0
В Чехии выбрали лучший автомобиль 2017 года
15.03.2017 10:01 Авто
В Чехии выбрали лучший автомобиль 2017 года
971 0
Под видом «немецких» в Чехии продают машины из России и Беларуси
11.03.2017 08:36 Авто
Под видом «немецких» в Чехии продают машины из России и Беларуси
1210 0
Последние новости:
23
марта
Полиция арестовала чешского миллиардера, разбогатевшего на Forex-роботах
23.03.2017 11:37 Общество
Полиция арестовала чешского миллиардера, разбогатевшего на Forex-роботах
1 0
В эти выходные Чехия перейдет на летнее время
23.03.2017 11:06 Общество
В эти выходные Чехия перейдет на летнее время
49 0
Певец из Чехии прошел в полуфинал «Новой волны» в России
23.03.2017 10:18 Пресс-релизы
Певец из Чехии прошел в полуфинал «Новой волны» в России
160 0
Лидер группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк: «Прага вдохновляет меня, сюда я приезжаю творить»
23.03.2017 10:12 Интервью
Лидер группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк: «Прага вдохновляет меня, сюда я приезжаю творить»
60 0
22
марта
Валерий Жидков из студии «Квартал 95»: «В конце года приеду к вам с сольной программой!»
22.03.2017 17:05 Интервью
Валерий Жидков из студии «Квартал 95»: «В конце года приеду к вам с сольной программой!»
525 0
В Чехии сложился ажиотажный спрос на ипотеки
22.03.2017 15:19 Экономика
В Чехии сложился ажиотажный спрос на ипотеки
918 0
С апреля в Чехии введут в оборот новые «стравенки»
22.03.2017 14:57 Экономика
С апреля в Чехии введут в оборот новые «стравенки»
854 0
Завтра в Праге начнется фестиваль «Жижковская ночь»
22.03.2017 12:39 Культура
Завтра в Праге начнется фестиваль «Жижковская ночь»
905 0
В Чехии выбрали лучших дизайнеров года
22.03.2017 12:25 Культура
В Чехии выбрали лучших дизайнеров года
399 0
Риелторы озвучили среднюю стоимость дачи в Чехии
22.03.2017 11:52 Экономика
Риелторы озвучили среднюю стоимость дачи в Чехии
1307 0



Мобильная версия