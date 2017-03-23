Полиция арестовала чешского миллиардера, разбогатевшего на Forex-роботах

Йиржи Кубичек прославился роботами для торговли валютами на рынке Forex, любовью к хоккею и финансовыми махинациями. В ночь на четверг полиция провела облаву в его замке и главном офисе в Праге.

Фото: Йиржи Кубичек, https://www.facebook.com/jirikubicekwsm

Загадочного чешского миллиардера Йиржи Кубичека, который разбогател на продаже Forex-роботов, зарабатывающих на торговле валютами, задержала полиция. В ночь на четверг за ним пришли сотрудники Национального управления по борьбе с организованной преступностью. По информации Lidovky.cz, операция связана с заявлением Чешского нацбанка.

Полицейские совершили облаву сразу в двух местах: в замке Кубичека, расположенном в городе Бездружице на западе Чехии, и на пражской улице Воцтаржовой, где находится офис его компании WSM. Первым об этом информировал сайт Tisen.tv.

Ранее у компании WSM уже были проблемы с Нацбанком ЧР, который оштрафовал ее на 2 млн крон. Йиржи Кубичека подозревали в том, что он инвестировал деньги клиентов, предназначенные для операций на валютном рынке, в покупку сельскохозяйственных предприятий для себя.

Полгода назад о подозрительных делах компании Кубичека подробно писал журнал Index LN.

Также Йиржи Кубичек прославился своей любовью к хоккею. Его компания была спонсоров Первой чешской хоккейной лиги.

Источник: Lidovky.cz