Полиция арестовала чешского миллиардера, разбогатевшего на Forex-роботах

Загадочного чешского миллиардера Йиржи Кубичека, который разбогател на продаже Forex-роботов, зарабатывающих на торговле валютами, задержала полиция. В ночь на четверг за ним пришли сотрудники Национального управления по борьбе с организованной преступностью. По информации Lidovky.cz, операция связана с заявлением Чешского нацбанка.
Полицейские совершили облаву сразу в двух местах: в замке Кубичека, расположенном в городе Бездружице на западе Чехии, и на пражской улице Воцтаржовой, где находится офис его компании WSM. Первым об этом информировал сайт Tisen.tv.
Ранее у компании WSM уже были проблемы с Нацбанком ЧР, который оштрафовал ее на 2 млн крон. Йиржи Кубичека подозревали в том, что он инвестировал деньги клиентов, предназначенные для операций на валютном рынке, в покупку сельскохозяйственных предприятий для себя.
Полгода назад о подозрительных делах компании Кубичека подробно писал журнал Index LN.
Также Йиржи Кубичек прославился своей любовью к хоккею. Его компания была спонсоров Первой чешской хоккейной лиги.
Источник: Lidovky.cz