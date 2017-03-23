Пражский зоопарк представил новинки этого сезона

Обновленный ресторан, интересные сюрпризы и большие строительные планы. Директор тройского зоопарка в Праге Мирослав Бобек вчера представил новинки, которые подготовили для посетителей в этом году.

Фото: Пражский зоопарк, 420on.cz

Пражский зоопарк порадует гостей интересными сюрпризами, а также развлекательными программами для взрослых, детей и семей. Это возможность поиграть с морскими львами, покормить верблюдов и заказать обучающую экскурсию «юный животновод».

«Также мы изменили вечерние экскурсии в зоопарке», – рассказывает Бобек. Они будут проходить каждую пятницу и субботу и начинаться через час после закрытия.

В этом году у зоопарка большие планы по строительству. В ближайшее время должен закончиться ремонт ресторана Gaston, который пострадал от наводнения. Продолжается строительство павильона для попугаев, но пока заморожена подготовка павильона для горилл: этому мешает апелляция тройской ратуши против территориального плана, которую теперь рассматривает магистрат.

По словам заместителя директора зоопарка Ярослава Шимека, в этом году должно родиться столько же детенышей, сколько и в прошлом (около 130).

«В этом году у нас есть размножающаяся группа лемуров. Беременна самка серебряного гиббона. Также мы ждем подтверждения беременности самки гепарда и львицы», – говорит Шимек.

В этом году в зоопарке еще ждут детенышей от лошадей Пржевальского и зебр. А вот у семейства слонов пополнения не ожидается.