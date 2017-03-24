Чешские хирурги спасают жизни военным и детям в Ираке

26 чешских хирургов работают на полевой базе в Ираке. Они оказывают неотложную помощь пострадавшим детям и военным.

Команда чешских полевых хирургов спасла в Ираке 26 человек, включая маленьких детей. Врачи работают в американской полевой больнице в зоне военных действий на северо-западе Ирака. Точное месторасположение врачей армия сохраняет в тайне по соображениям безопасности.

«Мы дежурим постоянно, 24 часа в сутки. По вызову мы можем в течение 5 минут прибыть в больницу и начать обследовать пациента», – рассказал руководитель чешской команды хирургов в Ираке.

В полевом операционном зале международная команда врачей чаще всего обследует военных и бойцов, которые помогают иракской армии. В операционную они попадают с огнестрельными ранениями, травмами от обломков и оторванными конечностями из-за взрывов мин.

Чешские врачи проводят в Ираке первую помощь. Они помогают стабилизировать состояние пострадавших, оперируют и после краткосрочной интенсивной помощи отправляют их в больницу, которая находится на территории страны.

По словам хирурга Иваны, которая входит в чешскую полевую команду, одним из самых тяжелых впечатлений в Ираке для нее были операции раненых детей: «Мы должны были проводить даже ампутации конечностей детям, стабилизировать их состояние, спасать им жизни. Это очень тяжело».

Американская база находится неподалеку от фронтовой линии. Под командованием армии США там действуют и другие отряды коалиции. Например, за безопасность отвечают британские силы. Примерно в 20 км на север от базы находятся боевики Исламского государства.

Команда полевых хирургов в Ираке будет работать до конца июня, затем ее сменят другие чешские врачи.

Источник: Ceskatelevize.cz