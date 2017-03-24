В Чехии появилась новая возможность получить посылку из зарубежного магазина

Новый онлайн-сервис помогает жителям Чехии за небольшую комиссию получать посылки из магазинов в разных странах мира.

Делать покупки во многих зарубежных магазинах для жителей Чехии остается проблемой. Речь идет даже не о самой покупке, а о затруднениях, связанных с таможенными платежами, НДС, возвратом и даже возможностью пересылки в Чехию. Например, чтобы сделать покупку в специализированных магазинах в США, в большинстве случаев нужен американский или канадский адрес, через который посылку отправят дальше.

Такие физические адреса в Чехии предоставляло сразу несколько компаний. Но они не предлагали дополнительные услуги или возможность сделать покупку один раз. Более удобный способ покупок жителям Чехии предложил новый стартап Shippn, который помогает пересылать посылки из разных стран.

Через сервис можно без проблем сделать покупку в магазинах Германии, Австралии, США и еще 7 странах. Посылку отправят на имя человека, который получит ее, проверит, измерит и за конкретную сумму отправит в любую точку мира, включая Чехию. Все это происходит онлайн, на сайте, через который проходят все расчеты, коммуникация и платежи.

Люди, которые предоставляют свои адреса и услуги сервиса, будут получать 50-60% от комиссии сервиса. За небольшую посылку они смогут заработать 5-10 долларов. К примеру, стоимость отправки товара из США в Чехию начинается от 20 долларов. Пересылка в Чехию будет осуществляться в течение 2-5 дней с момента получения посылки посредником.

Всех посредников сервис будет проверять, чтобы обеспечить пользователей максимальной безопасностью. Каждый посредник заводит в сервисе профиль с проверенной фотографией и личными данными. Поэтому пользователи сами смогут выбрать, кому отправить свою посылку. После авторизации платежной карты и введения основной информации о первой посылке им будет открываться и адрес человека, которому можно ее отправить.

Благодаря сотрудничеству с почтовыми компаниями Shippn обещает и выгодные цены на доставку.

Источник: www.czechcrunch.cz