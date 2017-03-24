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Чешские заведения продолжают дискриминировать иностранцев

Чешские заведения продолжают дискриминировать иностранцев

Vladislava M 516 0
Чешская торговая инспекция рассказала, что некоторые местные рестораны, гостиницы и турагентства завышают цены или отказываются обслуживать граждан по национальному признаку.
Фото: 420on.cz, Maria Lovgach
Чешские заведения продолжают дискриминировать иностранцев

Некоторые рестораны, отели и турагентства в Чехии продолжают диксриминировать клиентов по их национальности. Англоговорящим клиентам заведения завышают цены, цыган отказываются обслуживать. При 1412 проверках Чешской торговой инспекции в прошлом году раскрыли 19 случаев подозрения в дискриминации. По информации пресс-центра инспекции, ситуация в стране не улучшается.

«Чаще всего инспекторы встречались с дискриминацией по причине национальности. Например, англоговорящим посетителям в ресторанах выдавали счет по более высоким ценам, чем чешским потребителям. Проверки показали, что случаев дискриминации в Чехии не становится меньше», – рассказал директор инспекции Моймир Безецны.

В шести случаях инспекторы обнаружили завышение цен на предложенные напитки, еду и сервис без повода. Так чешские заведения обходились с посетителями, которые говорили на другом языке.

В трех случаях чехи дискриминировали людей по этническому признаку. В двух случаях цыганских граждан не пустили в заведение, предоставляющее гостиничные услуги. Одного цыгана отказались заселять в отель.

Также в дискриминации обвинили туристические агентства, которые предоставляли клиентам доступ к предложенным турам только по чешскому паспорту.

«Другие случаи дискриминации касались, например, ограничения ассортимента и предложения услуг людям, которых называли “иммигрантами”», – добавил пресс-секретарь Торговой инспекции.

В прошлом году в связи с дискриминацией иностранцев Чешская торговая инспекция наложила 6 штрафов на сумму 82 тысячи крон.

Источник: Novinky.cz

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Темы
рестораны иностранцы иммиграция дискриминация права человека Чехия
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