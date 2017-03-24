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В Чехии возникнет ассоциация разработчиков видеоигр

В Чехии возникнет ассоциация разработчиков видеоигр

Vladislava M 126 0
Разработчики видеоигр в Чехии добиваются поддержки от государства. В первую очередь они попросили развивать сферу образования и упростить трудоустройство иностранцев. Интересы чешских студий теперь будет защищать специальная ассоциация.
В Чехии возникнет ассоциация разработчиков видеоигр

Производство видеоигр в мире зарабатывает больше, чем Голливуд на билетах в кино. Большого успеха добились и чешские разработчики, которые продают свои игры миллионам потребителей. Теперь они хотят получить поддержку от государства и основать ассоциацию, которая бы представляла их интересы.

Эту идею поддерживает вице-премьер Павел Белобрадек, который отвечает за область науки, исследований и инноваций.

«Если эта отрасль получит государственную поддержку, то сможет стать значимым экспортером наряду с автомобильной, машиностроительной и электротехнической промышленностью», – говорит Белобрадек.

Политик считает, что разработчики видеоигр должны четко сказать, что им нужно от государства. Он встретился с представителями крупнейших чешских игровых студий и вместе с ними обговорил, в какой форме государство могло бы оказывать им поддержку.

Чешские разработчики хотели бы, чтобы правительство поддержало образование IT-специалистов в областях программирования, 2D и 3D графики и дизайна игр, а также упростило трудоустройство специалистов из-за границы.

Новая ассоциация, которая возникла на базе гражданского объединения Чешские игры, будет защищать интересы местных студий. О форме новой организации сейчас ведут переговоры крупнейшие чешские компании.

Необходимые специальности в этой сфере в Чехии находятся на начальной стадии развития. В течение двух лет новая кафедра дизайна видеоигр должна открыться и в пражской Академии искусств.

Источник: ihned.cz

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Темы
игры IT технологии Чехия
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