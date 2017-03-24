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Видео: Агрессивная собака в Праге покусала хозяев и загнала их в автомобиль

Видео: Агрессивная собака в Праге покусала хозяев и загнала их в автомобиль

Vladislava M 222 0
Агрессивная овчарка в Праге напала на своих хозяев. Из-за нее они остались заключенными в машине на парковке в пражском районе Летняны. Спастись паре помогла прибывшая полиция.
Видео: Агрессивная собака в Праге покусала хозяев и загнала их в автомобиль

В среду утром супружеская пара в Праге выгуливала собаку на площадке возле летнянского выставочного центра. Неожиданно овчарка напала на хозяев и покусала им руки. Пара спряталась от агрессивного пса в автомобиле и не могла выйти, так как собака собиралась продолжить расправу. Испуганная женщина вызвала городскую полицию Праги 9.

Когда полиция прибыла на место, разозленная собака бегала возле машины. По словам пресс-секретаря полиции Ирены Сейфертовой, неподалеку от собаки ходили и другие люди, которым полицейские посоветовали отойти в безопасное место.

Собака была настолько агрессивно настроена к своим хозяевам, что они не могли даже выйти из машины и говорили с полицией через окно.

«Супруги находились в автомобиле с рваными ранами на руках от укусов собаки», – добавила пресс-секретарь.

Полиция вызвала специалистов из службы отлова животных, которые задержали собаку и отвезли ее в приют. Пострадавшим супругам полицейские оказали помощь и вызвали врачей. В дальнейшем делом занялось Городское ветеринарное управление.

 

Источник: Metro.cz

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животные полиция Прага
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