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Американский конвой едет через Чехию в Польшу

Американский конвой едет через Чехию в Польшу

Vladislava M 104 0
Второй день подряд по территории Чехии проезжает американо-британский конвой. Военные едут в Польшу в рамках программы НАТО.
Американский конвой едет через Чехию в Польшу

Конвой американской и британской армии второй день проезжает через территорию Чехии. 125 единиц транспорта и 550 человек движутся из Германии в Польшу, куда они прибывают в рамках программы НАТО по укреплению границ восточных членских стран.

Первая колонна выехала сегодня около 07:00 из казарм в городе Стара-Болеслав возле Праги, где военные ночевали. Конвой движется к пограничному пункту в Находе. Никаких проблем при передвижении через Чехию у военных не было.

Весь военный транспорт, как и в субботу, разделен на 7 частей. Первая колонна должна добраться до границы с Польшей до полудня, последняя – во второй половине дня.

От казарм военные едут по магистрали D10 по направлению к шоссе D11 на Градец-Кралове.  Затем они объедут город и поедут дальше по направлению к Яромеру и Находу.

В субботу первые колонны американского конвоя въехали в Чехию около 09:30. Последняя колонна прибыла около 17:00. Военных встречали люди на мостах и вдоль дорог. Десятки человек приветствовали их перед комплексом болеславских казарм.

За последние два года по Чехии проехали три американских конвоя. Больше всего внимания привлек первый из них. Хотя против него выступили многие противники НАТО, американских военных в Чехии во время дороги и на остановках поприветствовали тысячи человек.

Источник: ČTK

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США армия НАТО
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