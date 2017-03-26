В центре Праги прошла демонстрация в поддержку Евросоюза

25 марта по всему Евросоюзу проходили марши за объединенную Европу. В Лондоне против «Брекзита» вышли на улицы десятки тысяч человек.

Около сотни сторонников Евросоюза в субботу днем прошли по центру Праги. Акция началась возле Петршинской смотровой башни, на которой организаторы на несколько минут вывесили 10-метровый флаг ЕС. Затем участники прошли к Кларову через Лоретанскую и Градчанские плошади, а также Карлов мост.

На Кларове акция завершилась собранием, лозунгами и исполнением европейского гимна «Ода к радости». Перед собравшимися выступили евродепутат Йиржи Поспишил, кандидат в президенты Марек Глишер, председатель Чешской пиратской партии Иван Бартош и др.

Целью акции под названием «Марш за Европу», по словам организаторов, было вспомнить подписание Римского договора, который стал основой для возникновения современного Евросоюза.

Римские договоры о создании Европейского экономического сообщества и Европейского сообщества по атомной энергии были подписаны 60 лет назад, 25 марта 1957 года.

Кроме Праги аналогичные акции прошли и в других городах Евросоюза. В Риме в этот день на неформальном саммите собрались представители 27 государств Евросоюза, которые останутся в объединении после выхода Великобритании. Чехию на саммите представлял премьер-министр Богуслав Соботка.

В Лондоне 25 марта прошел марш против «Брекзита» под названием «Объединимся ради Европы». В нем участвовали десятки тысяч человек, требующих у правительства Великобритании не выходить из состава ЕС. Марш закончился у здания парламента Великобритании, возле которого 22 марта террорист убил четырех человек. Демонстранты почтили память погибших минутой молчания.

Источник: ČTK