Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
02d 8 °C
В центре Праги прошла демонстрация в поддержку Евросоюза

В центре Праги прошла демонстрация в поддержку Евросоюза

Vladislava M 62 0
25 марта по всему Евросоюзу проходили марши за объединенную Европу. В Лондоне против «Брекзита» вышли на улицы десятки тысяч человек.
В центре Праги прошла демонстрация в поддержку Евросоюза

Около сотни сторонников Евросоюза в субботу днем прошли по центру Праги. Акция началась возле Петршинской смотровой башни, на которой организаторы на несколько минут вывесили 10-метровый флаг ЕС. Затем участники прошли к Кларову через Лоретанскую и Градчанские плошади, а также Карлов мост.

На Кларове акция завершилась собранием, лозунгами и исполнением европейского гимна «Ода к радости». Перед собравшимися выступили евродепутат Йиржи Поспишил, кандидат в президенты Марек Глишер, председатель Чешской пиратской партии Иван Бартош и др.

Целью акции под названием «Марш за Европу», по словам организаторов, было вспомнить подписание Римского договора, который стал основой для возникновения современного Евросоюза.

Римские договоры о создании Европейского экономического сообщества и Европейского сообщества по атомной энергии были подписаны 60 лет назад, 25 марта 1957 года.

Кроме Праги аналогичные акции прошли и в других городах Евросоюза. В Риме в этот день на неформальном саммите собрались представители 27 государств Евросоюза, которые останутся в объединении после выхода Великобритании. Чехию на саммите представлял премьер-министр Богуслав Соботка.

В Лондоне 25 марта прошел марш против «Брекзита» под названием «Объединимся ради Европы». В нем участвовали десятки тысяч человек, требующих у правительства Великобритании не выходить из состава ЕС. Марш закончился у здания парламента Великобритании, возле которого 22 марта террорист убил четырех человек. Демонстранты почтили память погибших минутой молчания.

Источник: ČTK

Рассказать всем:
Темы
Евросоюз митинг демонстрация Чехия
Читайте
по теме 
Застрявшие в Чехии кони Кадырова потеряли шанс на звездное будущее
22.03.2017 11:49 Общество
Застрявшие в Чехии кони Кадырова потеряли шанс на звездное будущее
2127 0
Чехи назвали главные проблемы Евросоюза
21.03.2017 08:35 Общество
Чехи назвали главные проблемы Евросоюза
930 0
Чешских бизнесменов ожидает еще сильнейший удар, чем EET
15.03.2017 10:26 Экономика
Чешских бизнесменов ожидает еще сильнейший удар, чем EET
2809 0
Верховный суд ЕС вынес решение по запрету хиджабов на работе
14.03.2017 12:58 Общество
Верховный суд ЕС вынес решение по запрету хиджабов на работе
813 0
Последние новости:
26
марта
Чех добрался на летающем автомобиле в самый центр Праги на чашку кофе
26.03.2017 12:43 Общество
Чех добрался на летающем автомобиле в самый центр Праги на чашку кофе
49 0
Чешские метеорологи обещают исключительно теплый апрель
26.03.2017 12:30 Общество
Чешские метеорологи обещают исключительно теплый апрель
39 0
Американский конвой едет через Чехию в Польшу
26.03.2017 11:44 Общество
Американский конвой едет через Чехию в Польшу
104 0
24
марта
Видео: Агрессивная собака в Праге покусала хозяев и загнала их в автомобиль
24.03.2017 15:02 Общество
Видео: Агрессивная собака в Праге покусала хозяев и загнала их в автомобиль
1232 0
Кротик из чешского мультика будет завоевывать Голливуд и весь мир
24.03.2017 14:28 Экономика
Кротик из чешского мультика будет завоевывать Голливуд и весь мир
664 0
В Чехии возникнет ассоциация разработчиков видеоигр
24.03.2017 12:59 Общество
В Чехии возникнет ассоциация разработчиков видеоигр
430 0
Чешские заведения продолжают дискриминировать иностранцев
24.03.2017 12:36 Общество
Чешские заведения продолжают дискриминировать иностранцев
2179 0
В Чехии появилась новая возможность получить посылку из зарубежного магазина
24.03.2017 11:01 Общество
В Чехии появилась новая возможность получить посылку из зарубежного магазина
1833 0
Чешские хирурги спасают жизни военным и детям в Ираке
24.03.2017 08:26 Общество
Чешские хирурги спасают жизни военным и детям в Ираке
444 0
23
марта
Телепроект «Прага на русском: инструкция по применению» проводит кастинг телеведущих
23.03.2017 17:42 Культура
Телепроект «Прага на русском: инструкция по применению» проводит кастинг телеведущих
1673 0



Мобильная версия