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Чешские метеорологи обещают исключительно теплый апрель

Чешские метеорологи обещают исключительно теплый апрель

Vladislava M 39 0
Согласно долговременному прогнозу погоды, апрель в Чехии будет теплее нормы.
Фото: 420on.cz, Vlada Marsheva
Чешские метеорологи обещают исключительно теплый апрель

По прогнозам метеорологов, погода в апреле в Чехии будет теплее нормы. Максимальные дневные температуры будут достигать 17 градусов тепла, но ночами возможны заморозки. Такую информацию сообщило Чешское гидрометеорологическое управление.

Прохладнее всего в следующем месяцев будет на неделе с 3 по 9 апреля. Но даже в эти дни будет относительно тепло: больше 12 градусов по Цельсию.

В начале апреля возможны заморозки по ночам. Например, на следующей неделе морозы ночью могут доходить до -4 градусов.

Постепенно в последующие недели будет теплеть. Ночные температуры воздуха достигнут 3-7 градусов тепла. По количеству осадков апрель будет соответствовать долговременной норме.

Источник: ČTK

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погода Чехия
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