Чех добрался на летающем автомобиле в самый центр Праги на чашку кофе

Летающий автомобиль, собранный в чешском городе Пршеров, получил регистрационные номера. Его создатель Павел Бржезина добрался на этом необычном транспортном средстве до Вацлавской площади.

Фото: Vírníkem na Václavák, https://www.youtube.com/watch?v=1xmcwmsXox4

Чешский гироплан получил разрешение на участие в дорожном движении, и по такому случаю его создатель Павел Бржезина отправился из Пршерова в Прагу – на кофе. Электродвигатель, которым оснащен гироплан, позволяет перемещаться по дорогам, например, от взлетно-посадочной полосы в любую точку в городе.

Ранее мы писали о том, что производитель гиропланов из Пршерова построил первый летающий автомобиль. Прототип модели Gyrodrive оснащен электромотором, который облегчает транспортировку летательного средства ко взлетной полосе. Для полетов гироплан заправляют обычным топливом – бензином Natural 95. Благодаря компактным размерам его можно припарковать в большом гараже.

В полете Gyrodrive развивает скорость до 180 км/ч, 15 л топлива хватает на преодоление 100 км. На наземных коммуникациях его максимальная скорость достигает 40 км/ч. Это особое транспортное средство соответствует требованиям для получения регистрационных номеров. Для управления достаточно иметь при себе водительское удостоверение категории B или удостоверение летчика гироплана.

По дороге в Прагу гироплан остановила полиция, которая сначала не знала, как проверять транспортное средство. Но в итоге все завершилось благополучно, и летающий автомобиль мог продолжить движение – на Вацлавскую площадь, где пилот Павел Бржезина собирался выпить кофе. В его планах теперь семейная поездка в Лондон – тоже на гироплане. В начале апреля летающий автомобиль представят на выставке авиатехники в Германии.

Источник: aktualne.cz