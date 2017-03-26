В Праге прошел митинг российских студентов

Перед посольством России в Праге прошел митинг в поддержку акций протеста против коррупции верховных российских чиновников.

Фото: 420on.cz

Сегодня с 17:00 до 19:00 у площади Под Каштаны в Праге, возле посольства РФ в Чехии, прошел митинг в поддержку оппозиционных акций против коррупции верховных российских чиновников. Массовые акции протеста сегодня прошли по всей России. В Москве митинг закончился столкновениями с полицией и многочисленными задержаниями.

Причиной акций протеста стало возмущение граждан после выхода фильма Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального «Он нам не Димон», посвященного расследованию о происхождении недвижимости, вероятно, принадлежащей премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.

На митинге в Праге собралось около 100 человек, большинство – студенты и молодые люди. Также на мероприятии присутствовали оппозиционеры из России, проживающие в Чехии. Некоторые участники принесли с собой плакаты с надписями «Коррупция ворует будущее», «Нет ворам», «Россия будет свободной», «Жулик, не воруй» и др.

Организаторы акции – студенты из России, обучающиеся в университетах Праги, Брно, Градец-Кралове и других городах Чехии. Узнав о готовящихся акциях протеста в городах России, они решили поддержать соотечественников и в Праге.

Студенты заранее предупредили власти Праги о готовящемся мероприятии, подав официальное заявление. Получать разрешение для этого не понадобилось: предупреждения было достаточно. Митинг проходил в присутствии полиции. Никаких проблем, конфликтов и столкновений на нем не произошло.

Акция проходила на русском языке. Каждый присутствующий мог выйти к микрофону и произнести собственную речь перед собравшимися. Многие студенты охотно пользовались предоставленной возможностью, обращались к присутствующим, обсуждали проблемы России, которые заставили их уехать учиться в другую страну. Случайные прохожие, направляющиеся в соседний парк Стромовка, обращали внимание на мероприятие.

Митинг сопровождался выступлением группы «Пятая волна». Музыканты исполняли песни собственного сочинения, а также композиции групп «Аквариум» и «Машина Времени».