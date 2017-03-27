Чешская исследовательница открыла белок, который способен остановить рак

Исследовательница Зузана Кечкешова сделала революционное научное открытие: она нашла протеин, который останавливает развитие раковых опухолей.

Фото: архив Зузаны Кечкешовой

Ученые по всему миру стараются найти причину, которая вызывает в организме рак, и придумать лекарство от этой болезни. Чешская исследовательница Зузана Кечкешова решила посмотреть на этот вопрос с другой стороны. Она старалась понять, почему в некоторых органах рак не развивается никогда.

В течение своего 8-летнего исследования в одном из лучших учебных заведений США – Массачусетском технологическом институте в Кембридже – она нашла ответ. Чешская исследовательница обнаружила белок, который препятствует возникновению опухоли. Свое важное открытие она опубликовала в одном из самых престижных научных журналов мира – Nature.

«У меня было предчувствие, что изучение клеток, способных противостоять раку, поможет открыть способы борьбы с этой болезнью», – рассказывает 37-летняя исследовательница.

Она обнаружила такие клетки – протеин LACTB – в энергетических центрах здоровых клеток, митохондриях.

«Мы тестировали их на клеточных культурах. В сотрудничестве со швейцарскими учеными мы проверили, как они действуют в человеческой опухоли груди. При опытах на лабораторных мышах подтвердилось, что если этот протеин активируется в человеческих опухолях, вживленных животным, это приводит к значительному уменьшению и даже исчезновению опухоли», – рассказывает Кечкешова.

Недавно исследовательница вернулась в Чехию и подключилась к группе доцента Яна Конвалинки на дейвицкой Кафедре органической химии и биохимии Академии наук ЧР. В местных лабораториях она будет продолжать работать над своим открытием и искать аналоги подобных молекул, из которых в будущем можно было бы делать лекарства.

«Это исключительное научное открытие. Оно дает почву для множества последующих работ. Мы знаем, что делает протеин, и теперь пытаемся изучить, как он это делает», – прокомментировал доцент Конвалинка.

Источник: ihned.cz