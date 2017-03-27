Законопроект МИДа о пребывании иностранцев в Чехии нарушает международное право

Совет правительства по правам человека Чешской Республики рассмотрел предлагаемые поправки в законе о пребывании иностранцев и нашел в них ряд противоречий международному законодательству.

На рынке труда Чехии не хватает более 100 тысяч сотрудников рабочих специальностей, занять вакантные места могли бы иностранцы. Тем не менее, Министерство внутренних дел ЧР отправило на рассмотрение Парламенту страны законопроект, который существенно ограничивает права иностранцев и усложняет их трудоустройство. Представители некоторых организаций и правительства считают, что законопроект идет вразрез с чешским и европейским законодательством.

Другой точки зрения придерживается депутат ČSSD Вацлав Клучка, автор еще более жесткого приложения к законопроекту министерства. Он считает, что никаких противоречий с законодательством в его предложении нет. Однако критики обращают внимание, например, на введение понятия т.н. «ненадежного работодателя». Оно означает, что МВД не продлит ВНЖ с целью работы иностранцу, если его работодатель, например, не заплатит налог на дороги. «Возможно, это несправедливо по отношению к иностранцам, но работодатель больше не сможет их трудоустраивать, если окажется в списке должников», – говорит Клучка.

Как считает адвокат Эва Гола, это немыслимо, чтобы последствия административных нарушений работодателя отражались на его сотрудниках: «По моему мнению, поправка идет вразрез с международными обязательствами, гарантирующими право на труд».

Противоречит европейским законам и пункт, в соответствии с которым иностранцы могут лишиться права подавать апелляцию на решения МВД. Исключение возможности судебного разбирательства из этого процесса недопустимо согласно Хартии Европейского союза по правам человека.

Другой пункт законопроекта также нарушает права человека и даже дискриминирует членов семей тех иностранцев, которые лишатся ВНЖ. «Если предложения депутата Клучки одобрят, это отразится не только на иностранцах в Чехии, но и на чешских гражданах и предприятиях. Последствия ощутят на себе, например, смешанные семьи», – сообщает координатор Программы миграции из организации «Человек в беде» Адела Юречкова.

Например, если иностранка, которая получила ВНЖ с целью трудоустройства, забеременеет и не сможет больше работать по объективным причинам, она должна будет покинуть ЧР, даже если ее муж-иностранец легально работает в Чехии. Это значит, что законопроект ограничивает возможность подачи заявления на пребывание. Семья будет вынуждена на протяжении нескольких месяцев, а то и лет жить раздельно не по собственному желанию в двух государствах.

Противоречиями в законопроекте депутата Клучки уже занимается и Совет правительства по правам человека. Он уже пришел к заключению, что после одобрения такой поправки в законе в Чехии появилось бы противоречие с международным правом.

«Совет в большинстве своем констатировал, что некоторые пункты могут противоречить конституции республики и другим ее обязательствам согласно международному праву», – сообщил пресс-атташе правительства Михал Качирек. МВД пока никаких комментариев не давало.

Политика Министерства внутренних дел не соответствует целям Министерства промышленности и торговли. С августа прошлого года оно обещает упростить выдачу разрешений на работу для граждан Украины, чтобы чешским фирмам было проще брать на работу дефицитных сотрудников.

Против притока рабочей силы из Украины и стран Юго-Восточной Европы выступают профсоюзы. «Нам не мешает трудоустройство иностранцев, но мы отказываемся от снижения оплаты труда и злоупотребления зависимостью от иностранцев», – констатировал председатель Чешско-моравской конфедерации профсоюзов Йозеф Стршедула.

Источник: ihned.cz