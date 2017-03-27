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МИД Чехии потребовал от Беларуси и России освободить задержанных демонстрантов

МИД Чехии потребовал от Беларуси и России освободить задержанных демонстрантов

Victorija Gudovskaya 333 0
Чешские дипломаты призвали правительство Беларуси и России отпустить задержанных на митингах, прошедших в эти выходные, граждан и уважать главные права человека.
Фото: Разгон демонстрации в Минске, @belamova, Twitter
МИД Чехии потребовал от Беларуси и России освободить задержанных демонстрантов

Министерство иностранных дел ЧР сегодня призвало российское и белорусское правительство освободить людей, задержанных на демонстрациях, которые прошли в этих странах в выходные. В воскресенье на митинге против коррупции правительственных чиновников в Москве было задержано около 100 демонстрантов, включая лидера оппозиции Алексея Навального.

«Мы внимательно следим за ситуацией в Беларуси и России. Мы призываем государственные органы отпустить всех задержанных граждан и уважать главные права и свободы человека», – заявил чешский МИД.

 

По данным МВД РФ, в Москве к протесту в воскресенье присоединилось 8000 человек. Журналисты и негосударственные СМИ оценили количество демонстрантов в несколько десятков тысяч. Московский протест был частью крупнейшей волны демонстраций с 2011-2012 годов в России. Митинги в этот день прошли в 80 городах. В Праге российские студенты организовали в поддержку собственный митинг напротив Посольства РФ в Чехии.

Причиной волны демонстраций стал фильм Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального, в котором премьер-министра Дмитрия Медведева обвинили в злоупотреблении служебным положением и обогащении в ущерб государству.

По данным главного белорусского новостного портала Tut.by, белорусская милиция в субботу и воскресенье задержала более 700 человек, протестующих против экономической и социальной политики режима. Также среди задержанных оказались случайные прохожие и пожилые люди. Некоторые демонстранты попали в больницу с переломами и черепно-мозговыми травмами. 

Белорусский ОМОН в субботу заблокировал незаконную демонстрацию нескольких сотен человек, которые в центре Минска протестовали против экономической и социальной политики режима.

Еще до начала митинга милиция ворвалась в минский офис организации «Вясна» – самого активного местного объединения правозащитников. В Бресте, на юго-западе страны, в поезде задержали одного из главных лидеров оппозиции Владимира Некляева. После задержания он попал в больницу с гипертоническим кризом. Также был задержан еще один лидер оппозиции Николай Статкевич. Где он находится, не было известно до утра 27 марта. Как оказалось, он пребывал в СИЗО КГБ.

Кроме того, в Минске задержали британского журналиста Филиппа Уорвика. После освобождения он сообщил, что его продержали в РУВД шесть часов, били по лицу, заковали в наручники и не позволяли выйти на связь с посольством.

В воскресенье против задержаний в Беларуси протестовали представители Евросоюза и США. По их мнению, жестокое массовое задержание демонстрантов, правозащитников и журналистов противоречит демократическим ценностям и международным обязательствам Беларуси.

Источник: ČTK, Mzv.cz, Tut.by

 

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Темы
Министерство иностранных дел Чехия Беларусь Россия демонстрация митинг права человека
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