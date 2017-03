МИД Чехии потребовал от Беларуси и России освободить задержанных демонстрантов

Министерство иностранных дел ЧР сегодня призвало российское и белорусское правительство освободить людей, задержанных на демонстрациях, которые прошли в этих странах в выходные. В воскресенье на митинге против коррупции правительственных чиновников в Москве было задержано около 100 демонстрантов, включая лидера оппозиции Алексея Навального.

«Мы внимательно следим за ситуацией в Беларуси и России. Мы призываем государственные органы отпустить всех задержанных граждан и уважать главные права и свободы человека», – заявил чешский МИД.

1/2 Closely following the current developments in #Belarus and #Russia.