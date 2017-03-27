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В Гонконге судят чешского пенсионера за контрабанду кокаина

В Гонконге судят чешского пенсионера за контрабанду кокаина

Vladislava M 205 0
Мужчина может получить пожизненное заключение. Своей вины он пока не признает.
В Гонконге судят чешского пенсионера за контрабанду кокаина

Сегодня суд в Гонконге рассматривает дело одного из двух чешских пенсионеров, задержанных несколько месяцев назад за контрабанду кокаина. Обвиняемый мужчина не признал своей вины.  Об этом сообщил портал Чешского радио Radiožurnál.

Два пенсионера из Чехии прилетели в Гонконг независимо друг от друга. У одного из них при себе было 3,5 кг кокаина из Бразилии. У второго – 4 кг кокаина из Мексики. Обоим пенсионерам грозит пожизненное заключение.

По данным издания Radiožurnál, в суде в Гонконге обвиняемый заявил, что не знал о том, что в его чемодане находится кокаин. Судебный процесс, по данным чешского консульства, может длиться несколько лет.

Если мужчин осудят, то на основании договора Чехии и Гонконга их вышлют на родину.

Источник: Aktualne.cz

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наркотики суды полиция
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