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Дети в Чехии смогут рассказать об издевательствах в школе на специальном сайте

Дети в Чехии смогут рассказать об издевательствах в школе на специальном сайте

Vladislava M 213 0
Новый проект NENECH TO BÝT A NĚCO UDĚLEJ создали два 16-летних студента брненской гимназии. Его цель – предотвратить издевательства, шантаж и насилие в чешских школах.
Дети в Чехии смогут рассказать об издевательствах в школе на специальном сайте

Чешские дети получат возможность рассказать об издевательствах одноклассников и других проблемах с поведением детей и учителей в школах на сайте, который сделали учащиеся гимназии в Брно. Проект создан для того, чтобы побудить большинство детей не молчать, а рассказать о том, что в школе кто-то обижает их или других людей. Авторы проекта Ян Слама и Давид Шпунар сегодня представили свой сайт перед журналистами вместе с министром образования Катержиной Валаховой, которая стала им покровительствовать.

Проект помощи жертвам издевательств в учебных заведениях поддерживает Министерство образования и Линия безопасности. По мнению ее руководителя Петера Порубского, сайт должен помочь предотвратить развитие издевательств до насильственных форм. Благодаря проекту пресекать такие проявления смогут на начальной стадии.

Чешские школы могут зарегистрироваться в системе, которую запустили в воскресенье вечером. За первые 5 часов сайт посетили 487 человек. Авторы проекта получили 66 заявлений от школьников о регистрации их школы и 11 заявлений от учебных заведений. Сами учащиеся и их родители не должны регистрироваться на сайте.

 

Большую дискуссию об издевательствах в учебных заведениях вызвал инцидент с учительницей Средней промышленной школы На Тршебешине в Праге, которая умерла в январе прошлого года.

Линия безопасности 116111 приняла за 2016 год около 2000 звонков: примерно по 6 в день. За прошлый год на линию позвонило на 700 человек больше, чем в 2015 году.

Источник: ČTK

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дети школы Чехия
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