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Курьез в Праге: Добросердечного пенсионера подозревали в педофилии

Курьез в Праге: Добросердечного пенсионера подозревали в педофилии

Vladislava M 301 0
Пражская полиция разыскивала неизвестного мужчину, который предлагал 9-летней девочке подъехать на своей машине. Подозреваемым оказался 80-летний пенсионер.
Курьез в Праге: Добросердечного пенсионера подозревали в педофилии

Курьезный случай с февраля расследовали пражские полицейские. 9-летняя девочка сообщила им, что незнакомый мужчина хотел подвезти ее на своем автомобиле. Во время расследования оказалось, что это был 80-летний пенсионер. Он объяснил, что подвозит людей всех возрастных категорий бесплатно в течение 60 лет.

Дело вели с середины февраля. Именно тогда на улице К Рукавичкарне в Праге незнакомый мужчина предложил девочке сесть в его автомобиль. Девочка повела себя рассудительно: она отказалась, побежала домой и все рассказала родителям. Они сообщили об инциденте полицейским.

Во время следствия оказалось, что таких случаев в районе несколько. Об этом информировали школы и городскую часть. Развязка была курьезной и удивила самих полицейских.

На допрос пришел подозреваемый – 80-летний пенсионер, который живет в этом районе. Он сообщил полиции, что старается помогать людям и поэтому предлагает им куда-либо их подвезти.

По словам мужчины, он делает так с 1958 года и подвозит мужчин и женщин всех возрастных категорий. При этом денег он не берет.

Преследовать по закону пенсионера не будут. С учетом того, что в прошлом он не был судим и в его поведении не было ничего противозаконного, дело закрыли.

Источник: Novinky.cz

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полиция Прага
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