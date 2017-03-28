Сегодня в Прагу впервые приедет руководитель Microsoft Сатья Наделла

Генеральный исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла выступит на конференции, встретится с членами правительства, представителями чешских компаний, студентами и разработчиками.

Фото: OFFICIAL LEWEB PHOTOS - Flickr: LE WEB PARIS 2013 - CONFERENCES - PLENARY 1 - SATYA NADELLA, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30895966

Сегодня Прагу посетит генеральный исполнительный директор крупнейшего производителя программного обеспечения Microsoft Сатья Наделла. Утром он выступит в мультикультурном центре Карлин как главный спикер конференции Digital Opportunities Transformation Summit (DOTS). Основной темой конференции будет влияние цифровых технологий на бизнес. В прошлом в Праге были оба предшественника Наделлы: Билл Гейтс и Стив Балмер.

Главного гостя пражской конференции в 11:25 представит директор чешского и словацкого Microsoft Биляна Вебер. Кроме 40-минутной речи в программу Наделлы в Праге войдет встреча с представителями чешского правительства, переговоры с сотрудниками известных чешских компаний, встречи с основателями успешных стартапов и производителями программного обеспечения.

Также Наделла будет дискутировать со студентками средних школ, которые учатся программированию, о возможностях трудоустройства в сфере технологий. Об этом сообщила пресс-секретарь компании Microsoft Ленка Чабелова.

49-летний Сатья Наделла стал третьим руководителем компании Microsoft в феврале 2014 года. Под его руководством компания показала позитивные результаты. Главным фактором роста в этот период стали облачные сервисы. Благодаря росту спроса на них чистая прибыль Microsoft во втором финансовом квартале до конца декабря 2016 года выросла на 3,6%: до 5,2 млрд долларов. Рост прибыли в сфере традиционного ПО, напротив, замедлился.

Также Наделла стоит за крупнейшим приобретением в истории Microsoft: прошлогодней покупкой профессиональной сети LinkedIn за 26,2 млрд долларов. В январе прошлого года рыночная стоимость компании Microsoft впервые с 2000 года превысила 500 млрд долларов. Когда Наделла возглавил корпорацию, ее стоимость составляла около 315 млрд долларов.

Сатья Наделла родился в Индии, а в компании Microsoft работает уже 25 лет. Он занимал в фирме разные должности, включая высокие позиции в нескольких отделах.

Источник: ČTK