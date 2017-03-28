С сегодняшнего дня Евросоюз отменяет визы для граждан Грузии

С 28 марта 2017 года граждане Грузии могут посещать все государства Евросоюза, включая Чехию, без виз. Для краткосрочного визита им понадобится только биометрический паспорт.

C сегодняшнего дня граждане Грузии также смогут свободно передвигаться по 22 членским странам ЕС, а также Исландии, Лихтенштейну, Норвегии и Швейцарии. Кроме того, им открыт безвизовый въезд в страны, которые на данный момент являются кандидатами на вступление в Шенген. Это Кипр, Болгария, Румыния и Хорватия.

Находиться в государствах Шенгенской зоны граждане Грузии смогут не больше 90 дней в течение полугода. В разрешенные дни разрешено пребывать на территории ЕС непрерывно или приезжать несколько раз. Работать в Евросоюзе безвизовый режим не позволяет.

Въезжать в страны ЕС без визы граждане Грузии смогут с целью туризма. Другими целями могут быть встречи с родственниками и близкими, переговоры с партнерами по бизнесу, участие в культурных мероприятиях.

Если гражданин Грузии планирует проживать в Евросоюзе в течение долгого срока с целью учебы или работы, ему понадобится получить специальную визу в консульстве ЧР.

На границе Шенгена сотрудники иммиграционной службы могут попросить у граждан Грузии следующие документы:

- справку с работы;

- выписку из банка либо наличные деньги как доказательство достаточного количества финансовых средств;

- подтверждение цели поездки: страховка, бронирование номера в гостинице или приглашение от родственников, обратные билеты.

Сумма финансового обеспечения на 1 день составляет минимум 50 евро, не учитывая расходы на проживание в отеле.

Вместе с безвизовым режимом в Евросоюзе вступает механизм приостановления его действия с третьими странами в случае миграционного кризиса. Такое условие Евросоюз выставил перед отменой виз для граждан Грузии и Украины.

Источник: ria.ru