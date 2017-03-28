Опрос: Что чехи думают о демократии в своей стране

Центр изучения общественного мнения опубликовал результаты опроса, который проводился в феврале текущего года.

Рекордное количество чехов довольно демократией в своей стране. Согласно опросу общественного мнения, 3/5 населения Чешской Республики положительно оценивают демократическую ситуацию в государстве. Это самый высокий результат от 2004 года, – сообщает Центр изучения общественного мнения (CVVM).

60% респондентов, которые участвовали в опросе в феврале 2017 года, удовлетворены демократией в Чехии. 36% придерживаются противоположного мнения. По сравнению с прошлым годом довольных граждан стало на 4% больше. Если сравнивать с 2013 годом, то и вовсе положительных ответов стало на 27% больше (в 2013 году наименьшее количество жителей республики было довольно соблюдением основ демократии).

Почти половина опрошенных (48%) уверена, что демократия превосходит какие-либо другие способы управления государством. Только пятая часть респондентов считает, что при определенных обстоятельствах авторитарный режим может быть предпочтительнее. 26% населения безразлично, какой режим в их стране: демократический или недемократический.

Авторов исследования также заинтересовала точка зрения граждан на то, соблюдаются ли в Чехии законы и равноправие. 55% опрошенных ответили утвердительно, 2/5 считают наоборот.

3/4 от общего количества опрошенных думают, что в Чехии уважают права человека. Каждый пятый, наоборот, считает, что это не так. Если сравнивать с прошлым годом, то люди все-таки стали более оптимистичными. Опрос проводило агентство CVVM – с 6 по 19 февраля. В нем участвовали 1023 человека в возрасте старше 15 лет.

Источник: ceskenoviny.cz