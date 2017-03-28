Компания с Кипра торгует картами парковки в Праге

Иногородним в Праге предложили способ, как получить парковочную карту для синих зон

Компания Novantis, зарегистрированная на Кипре, предлагает через сайт Modré parkování Praha карты парковки даже нерезидентам чешской столицы. За 4 тысячи крон иногородние могут зарегистрировать юридический адрес фирмы в Праге и платить 1990 крон в месяц за парковочную карту в синей зоне, предназначенной для местных жителей и предпринимателей с офисами поблизости. Работает ли на самом деле предприниматель в Праге, неважно. Компания Novantis берет на себя обязательства по пересылке корреспонденции, если нужно срочно – может и отсканировать ее.

Желающие могут получить парковочные карты для Праги 1, 2, 7. Компания предлагает также услугу Sídloprofirmy.cz. Как говорится на ее сайте, парковочные карты могут быть выгодными для иногородних, если они регулярно приезжают в Прагу на личном транспорте.

Адвокат Ондржей Преуссе (DostupnyAdvokat.cz) считает, что подобная практика идет в обход закона. Компания предлагает зарегистрировать юридический адрес ради возможности выгодно парковаться, хотя закон говорит, что парковочные карты предназначены только для тех предпринимателей, которые реально работают в том или ином офисе и нуждаются парковаться рядом с ним. Юрист считает, что карты, полученные «нестандартным» образом, могут быть признаны недействительными.

Столичные власти, которые собираются в ближайшее время расширить синие парковочные зоны, пока никак не реагируют на подобные предложения, находящиеся на грани закона. В магистрате не считают возможным проверять каждое заявление о выдаче парковочной карты с целью выявления фиктивной регистрации адресов.

Источник: aktualne.cz