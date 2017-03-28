В Праге ищут преступника, который украл духи и избил продавщицу

Преступник пытался украсть духи в одном из пражских магазинов, но выронил все украденные флаконы, когда бил погнавшуюся за ним продавщицу. За разбой ему грозит 3 года тюрьмы.

Фото: Policie ČR

Пражская полиция ищет человека, который 19 марта в одном из магазинов в центре Праги попытался украсть несколько флаконов с духами и ударил продавщицу, попытавшуюся его остановить. Во вторник об этом рассказал пресс-секретарь пражской полиции Томаш Гулан.

Инцидент произошел около половины одиннадцатого утра на Рытиршской улице. Когда преступник пытался украсть духи с полок, его заметили продавцы магазина. Одна из сотрудниц попыталась остановить мужчину, когда он начал убегать.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что преступник остановился в дверях магазина и сбил преследующую его продавщицу кулаком. Женщина упала от удара на пол. Тогда вор попытался ударить и ее коллегу, но промахнулся.

«Интересно, что при этом нападении у него из карманов выпали все украденные флаконы с духами», – рассказал пресс-секретарь пражской полиции Томаш Гулан.

Хотя магазину в итоге не был нанесен финансовый ущерб, преступнику грозит до 3 лет тюрьмы. Полиция подозревает его в попытке грабежа и нанесении вреда здоровью. Пострадавшая продавщица попала в больницу с серьезной травмой головы и несколько дней находилась на интенсивном лечении. Затем ее перевели на домашнее восстановление.

Полиция просит всех, кто знает что-либо о мужчине на опубликованных фотографиях, позвонить по горячей линии 158.

Источник: Policie ČR, Novinky.cz