Сегодня над Чехией может появиться северное сияние

Северное сияние – редкое природное явление, которое можно увидеть в Чехии только в исключительных случаях. На этой неделе шансы полюбоваться полярным сиянием у жителей Чехии относительно высокие.
С 25-го марта на Солнце образовалась крупная корональная дыра, через которую по направлению к Земле идет ускоренный поток частиц. Благодаря взаимодействию этих частиц с атмосферой нашей планеты на северном полушарии в ночь на 28 марта было заметно полярное сияние. Явление будет продолжаться и сегодня ночью: вероятно, и над Чехией.
#AuroraBorealis sightings on night red alerted issued for the Northern Lights https://t.co/ML7yricxK3 pic.twitter.com/EUNv7GdqRc— BBC Highlands (@BBCHighlands) 28 марта 2017 г.
Самые высокие шансы увидеть северное сияние – за городом, с хорошим видом на северный горизонт и без светового загрязнения. Лучше всего отправиться в парки звездного неба (Йизерска, Манетинска, Бескидска).
Прямо посреди Бескидского заповедника при хорошей погоде сегодня готовятся к наблюдению за звездным небом через астрономические телескопы.
«Кроме звезд, комет, туманностей и других объектов звездного неба сегодня будет высокий шанс увидеть настоящее северное сияние. По прогнозам, оно может быть заметно из разных мест в течение десятков минут! Нужно будет только терпеливо подождать», – прокомментировал Томаш Гинек из Центра темного неба – Бескиды.
Согласно последним прогнозам, явление должно проявиться около полуночи. Чем севернее будут находиться наблюдатели, тем выше будут их шансы увидеть полярное сияние.
Источник: ČT24