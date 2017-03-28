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Сегодня над Чехией может появиться северное сияние

Сегодня над Чехией может появиться северное сияние

Vladislava M 374 0
Сегодня ночью в областях темного неба в Чехии можно будет увидеть северное сияние. Самые высокие шансы – около полуночи.
Сегодня над Чехией может появиться северное сияние

Северное сияние – редкое природное явление, которое можно увидеть в Чехии только в исключительных случаях. На этой неделе шансы полюбоваться полярным сиянием у жителей Чехии относительно высокие.

С 25-го марта на Солнце образовалась крупная корональная дыра, через которую по направлению к Земле идет ускоренный поток частиц. Благодаря взаимодействию этих частиц с атмосферой нашей планеты на северном полушарии в ночь на 28 марта было заметно полярное сияние. Явление будет продолжаться и сегодня ночью: вероятно, и над Чехией.

 

Самые высокие шансы увидеть северное сияние – за городом, с хорошим видом на северный горизонт и без светового загрязнения. Лучше всего отправиться в парки звездного неба (Йизерска, Манетинска, Бескидска).

Прямо посреди Бескидского заповедника при хорошей погоде сегодня готовятся к наблюдению за звездным небом через астрономические телескопы.

«Кроме звезд, комет, туманностей и других объектов звездного неба сегодня будет высокий шанс увидеть настоящее северное сияние. По прогнозам, оно может быть заметно из разных мест в течение десятков минут! Нужно будет только терпеливо подождать», – прокомментировал Томаш Гинек из Центра темного неба – Бескиды.

Согласно последним прогнозам, явление должно проявиться около полуночи. Чем севернее будут находиться наблюдатели, тем выше будут их шансы увидеть полярное сияние.

Источник: ČT24

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Чехия астрономия
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