Сегодня над Чехией может появиться северное сияние

Северное сияние – редкое природное явление, которое можно увидеть в Чехии только в исключительных случаях. На этой неделе шансы полюбоваться полярным сиянием у жителей Чехии относительно высокие.

С 25-го марта на Солнце образовалась крупная корональная дыра, через которую по направлению к Земле идет ускоренный поток частиц. Благодаря взаимодействию этих частиц с атмосферой нашей планеты на северном полушарии в ночь на 28 марта было заметно полярное сияние. Явление будет продолжаться и сегодня ночью: вероятно, и над Чехией.

#AuroraBorealis sightings on night red alerted issued for the Northern Lights https://t.co/ML7yricxK3 pic.twitter.com/EUNv7GdqRc