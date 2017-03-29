В Чехии создали организацию первой психоделической помощи

Психологи и аддиктологи будут, в первую очередь, оказывать молодым людям помощь при передозировках на вечеринках.

Ежегодно сотни молодых людей в Чехии доходят до передозировки наркотиками на вечеринках и музыкальных фестивалях. Чаще всего организм молодых людей не может справиться с действием экстази. Еще больше жителей Чехии попадает в наркотическую зависимость.

Специально для таких людей Чешская психоделическая организация открыла проект первой помощи. Его цель – в первую очередь помогать людям при передозировке на музыкальных акциях и фестивалях. Также специалисты готовы оказать первую помощь тем, кому стало плохо под влиянием наркотика (так называемый бэд-трип) или тем, кто хочет ослабить действие наркотического вещества.

Если человеку стало действительно плохо на фестивале, вечеринке или концерте, о нем позаботятся профессионалы и специально обученные добровольцы. Они отведут его в спокойное место, предложат накрыться одеялом, при необходимости выдадут информационные буклеты, презервативы, затычки в уши.

Психолог Сватана Бардиова, которая стала одни из организаторов проекта, считает, что люди должны сами за себя нести ответственность. Но она знает многих людей, которые в молодости были зависимыми от наркотиков и страдали разными проблемами, а затем пришли в себя, избавились от зависимости, получили высшее образование и завели семью.

При этом большинство из них изначально употребляло наркотики только с целью улучшить отдых. Специалисты убеждены, что таким людям нужно помогать, так как общество только выиграет, если они вернутся в норму и не упадут на дно.

По словам экспертов, некоторые лекарства и наркотики не особенно отличаются по действию, хотя лекарственные препараты считаются легальными. Это, в первую очередь, препараты группы бензодиазепианов, самый известный из которых – неврол. Его выписывают в драже без какого-либо инструктирования пациента. При этом при превышении допустимой дозировки у людей возникает сильная зависимость.

Источник: Rozhlas.cz