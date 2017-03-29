Профсоюзы назвали дату забастовки водителей автобусов в Чехии

Информация поступила СМИ после заседания президиума Объединения профсоюзов в области транспорта.

Водители автобусов в Чехии собираются бастовать 6 апреля. Профсоюзы планируют, что общереспубликанская забастовка будет длиться 24 часа – с 00:00 до 24:00. Причиной подготовки протеста стало недовольство водителей автобусов оплатой труда.

О предполагаемой дате забастовки СМИ сообщил председатель Объединения профсоюзов Любош Помайбик. Управление профсоюзов призвало водителей к массовому участию в протестах.

На прошлой неделе общереспубликанскую забастовку поддержали на съезде основных профсоюзных организаций, но представители шоферов разделились во мнениях на проведение протестной акции. Например, профсоюзы в Пардубицком крае отказались от забастовки. Точно так же решили и в компании Icom Transport в Йиглаве.

Источник: lidovky.cz