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Профсоюзы назвали дату забастовки водителей автобусов в Чехии

Профсоюзы назвали дату забастовки водителей автобусов в Чехии

artyommm 364 0
Информация поступила СМИ после заседания президиума Объединения профсоюзов в области транспорта.
Профсоюзы назвали дату забастовки водителей автобусов в Чехии

Водители автобусов в Чехии собираются бастовать 6 апреля. Профсоюзы планируют, что общереспубликанская забастовка будет длиться 24 часа – с 00:00 до 24:00. Причиной подготовки протеста стало недовольство водителей автобусов оплатой труда. 

О предполагаемой дате забастовки СМИ сообщил председатель Объединения профсоюзов Любош Помайбик. Управление профсоюзов призвало водителей к массовому участию в протестах. 

На прошлой неделе общереспубликанскую забастовку поддержали на съезде основных профсоюзных организаций, но представители шоферов разделились во мнениях на проведение протестной акции. Например, профсоюзы в Пардубицком крае отказались от забастовки. Точно так же решили и в компании Icom Transport в Йиглаве.

Источник: lidovky.cz

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Темы
автобусы профсоюз Чехия протест
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