Из пражского «Кулатяка» хотят сделать Трафальгарскую площадь

Администрация Праги 6 рассматривает возможности для улучшения круглой площади в районе Дейвице. Речь идет о строительстве новых объектов, создании общественных мест и снижении транспортной нагрузки.

Фото: https://www.instagram.com/p/BEgbx3qnz1T/

В ближайшие несколько лет Витезне-намнести (площадь Победы, Vítězné náměstí) в пражском районе Дейвице может кардинально преобразиться. Прага работает над транспортно-урбанистическим планом площади, чтобы улучшить «Кулатяк» по образцу Трафальгарской площади в Лондоне.

Рядом с Витезне-намнести появится новая застройка. Строительством планирует заняться компания Kaprain Group. Свои корпусы собирается расширять Высшая химики-технологическая школа (VŠCHТ). Она намерена продать отдельные участки под застройку. Администрация Праги 6 убеждает магистрат, чтобы он выкупил эти площади и построил на их месте новый офис для пражских чиновников либо другое здание для общественного использования.

В июне будут готовы результаты исследования, на основании чего будет выписан тендер на создание визуализации будущего облика пражской площади Победы. До этого невозможно сказать, что там можно построить. В настоящее время здесь не решены важные проблемы: людям негде собираться для проведения свободного времени, отсутствует общественное пространство. Под вопросом также остается ограничение транспорта на площади.

Эксперты говорят, что снизить транспортную нагрузку можно было бы хотя бы за счет продления трамвайных путей до Сухдола. Благодаря этому на площадь приезжало бы меньше автобусов.

Источник: ihned.cz