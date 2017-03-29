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Центр Праги частично перекроют на время полумарафона

Центр Праги частично перекроют на время полумарафона

Vladislava M 281 0
В эту субботу в Праге пройдет полумарафон. Полиция временно ограничит движение автомобилей и общественного транспорта.
Центр Праги частично перекроют на время полумарафона

Субботний полумарафон в Праге ограничит движение автомобилей и общественного транспорта в центре города. Некоторые маршруты трамваев изменятся. За безопасностью во время соревнования будут следить десятки полицейских.Об этом сообщило Пражское транспортное предприятие.

«Маршрут марафона будет наглядно обозначен. На перекрестках будут дежурить полицейские, которые будут направлять водителей в объезд. Всех автомобилистов мы просим следовать дорожным знакам и указаниям полицейских», – сказал пресс-секретарь полиции Томаш Гулан.

На время марафона будут перекрыты улицы в Праге 1, 5, 7 и 8. Дольше всего будет перекрыта область между площадью Яна Палаха, возле которой соревнование начнется и закончится, и Парижской улицей. Эту часть города перекроют с полуночи пятницы до 16:00 в субботу. На 6 часов (с 9 утра) закроют Чехув мост. 3,5 часа (с 9:30 утра) будет перекрыт Манесув мост. Другие коммуникации, включая мосты Легиона, Палацкого, Либеньский мост, а также Тешновский туннель полиция будет перекрывать только во время марафона.

Трасса полумарафона в основном будет проходить по набережным. Участники выбегут около 10:00 от Рудольфинума по направлению к Карлову мосту. Затем они повернут на Страконицкой улице, а обратно будут возвращаться через Либеньский мост. Финалисты должны добраться до финиша примерно через час. Конец соревнования запланирован на 13:00.

Источник: denik.cz

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марафон Прага транспорт
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