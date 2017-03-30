Жителей Праги приглашают поучаствовать в массовом субботнике

8 апреля в Праге и других городах Чехии пройдут первые весенние субботники. В уборке природных мест и городов должны поучаствовать 100 тысяч добровольцев.

Фото: https://www.facebook.com/UklidmeCesko

100 тысяч добровольцев в этом году присоединятся к массовой весенней уборке мусора на природе и в городах Чехии в рамках акции Ukliďme svět, ukliďme Česko («Уберем мир, уберем Чехию»). Организация Ekosmák и Чешский союз защиты природы приглашают всех желающих внести свой вклад во всеобщую уборку 8 апреля и в другие даты в течение всей весны.

Пока в акции зарегистрировалось 1700 организаций и отдельных людей. В плане заявлено 300 школьных и 450 общественных акций. Защитники природы уже рассылают организатором тысячи посылок с перчатками, пакетами и светоотражающими жилетами для работы у дорог. Об этом сообщил директор союза Петр Стибло.

Новинкой этого года станет специальное пособие для участвующих в субботниках с полезными советами и просветительской информацией по экологии.

Кроме того, в рамках мероприятия пройдет фотоконкурс и соревнование по поиску самого интересного обнаруженного во время уборки предмета. Организаторы уборок получат в подарок футболки.

В прошлом году в акции в 2066 уборках поучаствовало 86 000 добровольцев, из них 2/3 составили дети. Во время субботников было собрано 1634 тонны мусора. Из него 377 тонн пришлось на распределенный мусор (стекло, пластик и бумага). В этом году организаторы ожидают участия 100 000 добровольцев. Примером для Чехии остается Словения, где в подобных акциях участвует 10% всего населения (приблизительно миллион человек).

Присоединиться к уборке или стать организатором можно на сайте акции.

Источник: ČTK