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В субботу в Чехии будет по-летнему тепло, с воскресенья – похолодает

В субботу в Чехии будет по-летнему тепло, с воскресенья – похолодает

artyommm 155 0
Метеорологи рассказали о погоде в ближайшие 7 дней.
В субботу в Чехии будет по-летнему тепло, с воскресенья – похолодает

В ближайшие дни в Чехии будет сохраняться теплая погода. В пятницу, 31 марта, ожидается до 23 градусов тепла; в воскресенье, 2 апреля, в Чехии похолодает. На следующей неделе средняя дневная температура будет варьироваться в пределах от +11 до +17 градусов Цельсия.

В пятницу ожидается, что будет ясно или малооблачно, утром на отдельных участках возможен туман. Ночью и ранним утром температура воздуха составит 4-8 градусов со знаком «плюс», в течение дня воздух прогреется до +23 градусов Цельсия.

В субботу метеорологи прогнозируют также ясную или малооблачную погоду, на западе страны могут пройти кратковременные дожди. Ночью ожидается от 5 до 9 градусов, днем – до +23 градусов Цельсия.

В воскресенье в Чехии будет облачная и пасмурная погода. Местами пройдут дожди. В восточной части республики будет преимущественно облачно с прояснениями. Ночью температура воздуха составит 6-10 градусов, днем – от +15 до +19 градусов, в Моравии и Силезии – от +19 до +23 градусов Цельсия.

В понедельник будет облачно и пасмурно, местами пройдут дожди. Днем воздух прогреется до +17 градусов Цельсия. Со вторника по четверг ожидается облачная с прояснениями погода, увеличится количество осадков. Средняя температура днем будет колебаться от +11 до +16 градусов Цельсия.

Источник: idnes.cz

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погода Чехия
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