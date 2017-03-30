Чехия вошла в десятку лучших стран для изучения английского

В рейтинге лучших мест для изучения английского за границей в 2017 году, который ежегодно составляет портал TEFL Exchange, Чехия оказалась в одном ряду с экзотическими странами.

Организация TEFL Exchange, которая занимается курсами иностранных языков за границей, недавно опубликовала рейтинг лучших стран мира для изучения английского языка в 2017 году. Победителей выбирали по нескольким критериям: стоимость обучения, хорошая еда, цены на пиво, захватывающие пейзажи страны, лучшее время года для поездки и др.

Первое место в рейтинге заняла Мьянма, которую назвали страной с самой вдохновляющей культурой. Поехать в Мьянму изучать английский можно круглый год. Стоимость обучения в этой стране составит 1200-2000 долларов в месяц.

Чехия заняла в рейтинге 9-е место. Курсы английского языка в ЧР обойдутся студентам в 900-1300 долларов США в месяц. Минимальное требование к учащимся – степень бакалавра и сертификат TEFL.

Лучшими городами для изучения английского в Чехии назвали Прагу, Либерец, Брно и Градец-Кралове, а лучшим временем для поездки – сентябрь, октябрь и январь, хотя многие чешские школы начинают стажировки по английскому языку летом.

Большую часть в десятке лидеров заняли страны Азии:

1. Мьянма

2. Вьетнам

3. Никарагуа

4. Непал

5. Бразилия

6. Мадагаскар

7. Чили

8. ОАЭ

9. Чехия

10. Филиппины