В Германии думают отложить введение платы за проезд по автодорогам

У водителей в Чехии, которые ездят в Германию, появилась надежда, что введение платы за автомобильные дороги страны отложат.

Планы по скорому введению платы за пользование дорогами в Германии для легковых автомобилей может нарушить Бундесрат, где заседают представители правительств отдельных немецких земель. В пятницу, 31 марта, они будут решать, можно ли удовлетворить возражение комитетов и отложить введение налога как минимум на несколько месяцев.

На прошлой неделе введение оплаты дорог одобрил Бундестаг. Правительство Германии предполагает, что закон начнет действовать уже в 2019 году. Отдельные соседние страны, включая Чехию, негативно восприняли такие планы. Некоторые земли Германии опасаются, что введение платы за дороги может отразиться на приграничной торговле и сотрудничестве, поэтому уже предлагают часть дорог не включать в систему взимания налога.

Транспортный комитет Бундесрата сомневается, что налог принесет финансовые выгоды стране. Министр транспорта Германии обещает, что после введения платы за дороги за год в бюджет поступит около 524 млн евро чистого дохода. Некоторые специалисты говорят, что проект может быть с самого начала убыточным. Комитет по вопросам окружающей среды требует коренной переработки концепции.

В настоящее время предполагается, что платить налог на дороги в действительности будут только иностранные водители. Водители автомобилей, зарегистрированных в Германии, его также заплатят, но потом эту сумму вычтут из налога на машину.

Сумма налога будет варьироваться в зависимости от объема двигателя и количества выбросов. Плата за пользование дорогами в Германии за 10 дней, например, может колебаться от 2,5 до 25 евро. Максимальная сумма годового налога составит 130 евро.

Водитель автомобиля Škoda Octavia, который соответствует экологической норме Euro 4 и оснащен дизельным двигателем объемом 2 л, заплатит за год 100 евро, за 2 месяца – 40 евро, за 10 дней – 20 евро.

Источник: lidovky.cz