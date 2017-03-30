Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 16 °C
В Германии думают отложить введение платы за проезд по автодорогам

В Германии думают отложить введение платы за проезд по автодорогам

artyommm 149 0
У водителей в Чехии, которые ездят в Германию, появилась надежда, что введение платы за автомобильные дороги страны отложат.
В Германии думают отложить введение платы за проезд по автодорогам

Планы по скорому введению платы за пользование дорогами в Германии для легковых автомобилей может нарушить Бундесрат, где заседают представители правительств отдельных немецких земель. В пятницу, 31 марта, они будут решать, можно ли удовлетворить возражение комитетов и отложить введение налога как минимум на несколько месяцев.

На прошлой неделе введение оплаты дорог одобрил Бундестаг. Правительство Германии предполагает, что закон начнет действовать уже в 2019 году. Отдельные соседние страны, включая Чехию, негативно восприняли такие планы. Некоторые земли Германии опасаются, что введение платы за дороги может отразиться на приграничной торговле и сотрудничестве, поэтому уже предлагают часть дорог не включать в систему взимания налога.

Транспортный комитет Бундесрата сомневается, что налог принесет финансовые выгоды стране. Министр транспорта Германии обещает, что после введения платы за дороги за год в бюджет поступит около 524 млн евро чистого дохода. Некоторые специалисты говорят, что проект может быть с самого начала убыточным. Комитет по вопросам окружающей среды требует коренной переработки концепции.

В настоящее время предполагается, что платить налог на дороги в действительности будут только иностранные водители. Водители автомобилей, зарегистрированных в Германии, его также заплатят, но потом эту сумму вычтут из налога на машину. 

Сумма налога будет варьироваться в зависимости от объема двигателя и количества выбросов. Плата за пользование дорогами в Германии за 10 дней, например, может колебаться от 2,5 до 25 евро. Максимальная сумма годового налога составит 130 евро.

Водитель автомобиля Škoda Octavia, который соответствует экологической норме Euro 4 и оснащен дизельным двигателем объемом 2 л, заплатит за год 100 евро, за 2 месяца – 40 евро, за 10 дней – 20 евро.

Источник: lidovky.cz

Рассказать всем:
Темы
дороги Автомобили Чехия Германия
Читайте
по теме 
Чехия потратит рекордную сумму на ремонт и строительство дорог
01.03.2017 15:28 Экономика
Чехия потратит рекордную сумму на ремонт и строительство дорог
845 0
Прага снова попала в рейтинг городов с большими пробками
22.02.2017 10:48 Общество
Прага снова попала в рейтинг городов с большими пробками
1458 0
Ловушки, которые поджидают автомобилистов на дорогах Праги
19.02.2017 14:00 Авто
Ловушки, которые поджидают автомобилистов на дорогах Праги
1443 0
Чиновники объяснили, почему в Чехии более 6 тысяч участков дорог с ямами и ухабами
13.02.2017 10:27 Общество
Чиновники объяснили, почему в Чехии более 6 тысяч участков дорог с ямами и ухабами
1226 0
Последние новости:
30
марта
За три дня в Чехии задержали почти 300 иностранцев-нелегалов
30.03.2017 14:26 Общество
За три дня в Чехии задержали почти 300 иностранцев-нелегалов
316 0
Открылось, сколько платят сотрудникам холдинга Agrofert в Чехии
30.03.2017 11:06 Экономика
Открылось, сколько платят сотрудникам холдинга Agrofert в Чехии
325 0
Между Братиславой и Брно будут ездить беспилотные автомобили
30.03.2017 10:23 Экономика
Между Братиславой и Брно будут ездить беспилотные автомобили
334 0
National Geographic включил Пражский Град в десятку сказочных замков Европы
30.03.2017 09:44 Культура
National Geographic включил Пражский Град в десятку сказочных замков Европы
485 0
Чехия вошла в десятку лучших стран для изучения английского
30.03.2017 09:36 Общество
Чехия вошла в десятку лучших стран для изучения английского
302 0
В субботу в Чехии будет по-летнему тепло, с воскресенья – похолодает
30.03.2017 09:17 Общество
В субботу в Чехии будет по-летнему тепло, с воскресенья – похолодает
372 0
Жителей Праги приглашают поучаствовать в массовом субботнике
30.03.2017 09:11 Общество
Жителей Праги приглашают поучаствовать в массовом субботнике
253 0
29
марта
Центр Праги частично перекроют на время полумарафона
29.03.2017 19:22 Общество
Центр Праги частично перекроют на время полумарафона
492 0
Из пражского «Кулатяка» хотят сделать Трафальгарскую площадь
29.03.2017 14:22 Общество
Из пражского «Кулатяка» хотят сделать Трафальгарскую площадь
1064 0
Профсоюзы назвали дату забастовки водителей автобусов в Чехии
29.03.2017 13:49 Общество
Профсоюзы назвали дату забастовки водителей автобусов в Чехии
794 0


Мобильная версия