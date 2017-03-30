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За три дня в Чехии задержали почти 300 иностранцев-нелегалов

За три дня в Чехии задержали почти 300 иностранцев-нелегалов

Vladislava M 316 0
Полиция в Чехии провела массовую проверку иностранцев. Почти 300 человек будут депортировать из страны.
За три дня в Чехии задержали почти 300 иностранцев-нелегалов

Чешская полиция за три дня проверок задержала 262 иностранца, которые работали в стране нелегально. Еще 31 иностранец в Чехии проживал нелегально. Всех задержанных будут депортировать. На пресс-конференции об этом сообщил президент полиции Томаш Туги.

Проверки проходили по всех регионах Чехии. В них поучаствовало больше 1200 полицейских, включая сотрудников из Польши и Германии. Кроме 300 иностранцев, которых собираются депортировать, полиция задержала 25 человек с поддельными документами. Также полицейские обнаружили 5 иностранных граждан, находящихся в республиканском розыске, и 350 иностранцев, допустивших мелкие нарушения закона.

Министр внутренних дел ЧР Милан Хованец прокомментировал результаты проверок. По его мнению, число задержанных иностранцев очень высоко, поэтому подобные акции будут проходить в Чехии регулярно. При этом министр уточнил, что это не «облава на иностранцев».

Хованец сообщил, что результаты акции показали, как часто иностранцы злоупотребляют польскими шенгенскими визами и видами на жительство в целях нелегальной работы в Чехии. В основном, такие нарушения допускали граждане Украина и Молдавии. Также стало больше поддельных и измененных документов из Румынии, которые используют для работы в ЧР украинцы.

По словам Хованца, в парламенте подготовлены соответствующие изменения законодательства. Закон о пребывании иностранцев, который хотят ужесточить, будет регулировать наказания работодателей, трудоустраивающих в Чехии иностранцев с такими проблемами. Еще одна поправка будет касаться кадровых агентств.

По словам директора полиции по делам иностранцев Милана Майера, последняя акция не была исключением. Такие проверки проводят регулярно. При последней из них, в начале марта, 85 человек было задержано на пражском складе интернет-магазина Rohlik.cz.

Источник: Tyden.cz

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Темы
иностранцы полиция Чехия
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