Иностранец обокрал элитный ювелирный магазин в центре Праги

В четверг вечером англоговорящий преступник с оружием ограбил бутик ювелирных украшений Boucheron Butique в самом центре Праги. Полиция ищет грабителя.

Вооруженный грабитель в четверг, 30 марта, совершил нападение на роскошный ювелирный магазин Boucheron Butique в центре Праги. Преступник вынес из магазина украшения стоимостью в несколько миллионов крон. По информации полиции, он говорил на английском языке.

Ограбление произошло в начале восьмого вечера на улице Широкой. На место сразу же прибыли криминалисты.

«Неизвестный преступник с огнестрельным оружием украл из магазина украшения стоимостью в миллионы крон», – подтвердила пресс-секретарь полиции Андреа Зоулова.

Владелец ювелирного магазина Владан Гайек не стал комментировать инцидент.

«С учетом протекающего расследования мы не можем комментировать ситуацию», – сказал он порталу iDNES.cz

Криминалисты начали допрашивать свидетелей и приступили к изучению видеозаписей.

В связи с ограблением полиция ищет англоговорящего мужчину в возрасте около 45 лет, ростом около 175 см. Он был одет в темно-синюю куртку, темный свитер, синие джинсы и светлую спортивную обувь.

«Детективы с благодарностью примут любую информацию о возможном местонахождении преступника. Граждане могут передавать полиции информацию по линии 158», – сообщила Зоулова.