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Чешский блогер получил условный срок за оскорбления в видеоролике

Чешский блогер получил условный срок за оскорбления в видеоролике

artyommm 364 0
В Чехии судили популярного блогера, который нецензурно оскорблял психотерапевта с целью удивить зрителей.
Фото: https://www.facebook.com/profile.php?id=100000746650777
Чешский блогер получил условный срок за оскорбления в видеоролике

Чешский блогер Петр Йелинек, который записывает видеоролики для Youtube под псевдонимом Pstruh, предстал перед судом в чешском городе Йиглава. Причиной стало содержание очередного выпуска его блога, в котором он нецензурно выразил свое мнение об услугах психотерапевта Петры Ямуны Вольфовой. Она обратилась в суд и потребовала от блогера компенсацию за моральный ущерб в размере 250 тысяч крон. По решению суда, психотерапевту ничего не досталось, а блогер был осужден на полгода условно.

За запись видеоролика с нецензурными выражениями в адрес психотерапевта Вольфовой Петр Йелинек мог сесть в тюрьму на 2 года. По его словам, снять оскорбительное видео его побудили цены на услуги, которые предлагает специалист. В частности, блогера возмутила стоимость шаманского лечения, арт-терапии и так называемой «вагинальной картографии». Йелинек также раскритиковал 10-часовой семинар, за который Вольфова просит своих клиентов заплатить 15 тысяч крон.

Блогер признался в суде, что «переборщил» с вульгаризмами и извинился перед психотерапевтом. Он удалил видео из интернета после допроса в полиции, и теперь просмотреть ролик нельзя. 

Петр Йелинек сознался, что хотел шокировать зрителей: «По статистике Youtube, 99% моей аудитории составляли мужчины, и своими выражениями я обращался именно к ним». В будущем блогер собирается записывать ролики с учетом того, что их могут смотреть и дети. Суд классифицировал действия блогера как хулиганство, за что и осудил его на полгода условно. Решение суда пока не вступило в силу. Возможно, стороны еще пожелают подать апелляцию.

Источник: echo24.cz

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суды Чехия
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