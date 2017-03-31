Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 22 °C
Чешские магазины начали торговать крапивой

Чешские магазины начали торговать крапивой

Vladislava M 467 0
В преддверии Пасхи чешские магазины начали предлагать покупателям крапиву. Килограмм свежего сорняка оценили в 600 крон.
Фото: pixabay.com
Чешские магазины начали торговать крапивой

30 лет назад никто в Чехии не верил в то, что можно продавать в бутылках обычную воду. Теперь этим никого не удивишь. Вероятно, сейчас в чешской торговле наступает новый этап: некоторые магазины начинают продавать людям крапиву.

В этом году этот вид сорной травы появился в ассортименте торговой сети Makro. Килограмм свежей крапивы в этих магазинах можно приобрести за 600 крон. Упаковку на 50 граммов продают почти за 30 крон. С точки зрения продавца, удивляться тут нечему. Молодая крапива сейчас в моде как королева лекарственных растений, которые весной используют и для очищения организма. Кроме того, ее добавляют в некоторые пасхальные блюда.

Вопросом остается, почему кто-то должен покупать крапиву, если она растет буквально повсеместно, и люди стараются от нее избавиться. По словам представителей магазинов, они начали копировать западный тренд, когда даже за легкодоступными вещами люди, скорее, пойдут в магазин, чем потратят усилия на сбор.

«Не каждый готов куда-то идти и искать крапиву на природе. Гораздо проще ее купить в магазине», – сообщила пресс-секретарь сети Makro Романа Нидрле.

По ее словам, магазин с большим успехом продавал крапиву еще в прошлом году. Это связано и с пасхальными праздниками, когда крапиву активно покупают рестораны.

По информации пресс-секретаря Makro, предложенную в магазинах крапиву собирают в охраняемых природных заповедниках в Чехии, поэтому речь идет о продукте «биокачества» без пестицидов.

Источник: Tyden.cz

Рассказать всем:
Темы
магазины еда Чехия
Читайте
по теме 
В Праге ищут преступника, который украл духи и избил продавщицу
28.03.2017 16:48 Общество
В Праге ищут преступника, который украл духи и избил продавщицу
1336 0
В Чехии появилась новая возможность получить посылку из зарубежного магазина
24.03.2017 11:01 Общество
В Чехии появилась новая возможность получить посылку из зарубежного магазина
2267 0
Чехи чувствуют себя второсортными потребителями в Евросоюзе
16.03.2017 16:48 Общество
Чехи чувствуют себя второсортными потребителями в Евросоюзе
1634 0
Журнал dTest: Какие растительные жиры в Чехии нельзя покупать
16.03.2017 14:25 Общество
Журнал dTest: Какие растительные жиры в Чехии нельзя покупать
2202 2
Последние новости:
31
марта
Прошлый год стал рекордным по оттоку дивидендов из Чехии
31.03.2017 13:53 Экономика
Прошлый год стал рекордным по оттоку дивидендов из Чехии
187 0
Статистика: Куда ездили и сколько тратили чешские туристы в прошлом году
31.03.2017 12:46 Общество
Статистика: Куда ездили и сколько тратили чешские туристы в прошлом году
341 0
Полиция задержала чехов, перевозивших по полкилограмма гашиша в желудках
31.03.2017 10:49 Общество
Полиция задержала чехов, перевозивших по полкилограмма гашиша в желудках
296 0
Чешский блогер получил условный срок за оскорбления в видеоролике
31.03.2017 10:22 Общество
Чешский блогер получил условный срок за оскорбления в видеоролике
364 0
Иностранец обокрал элитный ювелирный магазин в центре Праги
31.03.2017 10:12 Общество
Иностранец обокрал элитный ювелирный магазин в центре Праги
458 0
Посольство России направило ноту в МИД Чехии в связи с осквернением советского памятника
31.03.2017 09:35 Политика
Посольство России направило ноту в МИД Чехии в связи с осквернением советского памятника
660 0
30
марта
За три дня в Чехии задержали почти 300 иностранцев-нелегалов
30.03.2017 14:26 Общество
За три дня в Чехии задержали почти 300 иностранцев-нелегалов
1766 0
В Германии думают отложить введение платы за проезд по автодорогам
30.03.2017 13:33 Общество
В Германии думают отложить введение платы за проезд по автодорогам
454 0
Открылось, сколько платят сотрудникам холдинга Agrofert в Чехии
30.03.2017 11:06 Экономика
Открылось, сколько платят сотрудникам холдинга Agrofert в Чехии
897 0
Между Братиславой и Брно будут ездить беспилотные автомобили
30.03.2017 10:23 Экономика
Между Братиславой и Брно будут ездить беспилотные автомобили
872 0


Мобильная версия