Чешские магазины начали торговать крапивой

В преддверии Пасхи чешские магазины начали предлагать покупателям крапиву. Килограмм свежего сорняка оценили в 600 крон.

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30 лет назад никто в Чехии не верил в то, что можно продавать в бутылках обычную воду. Теперь этим никого не удивишь. Вероятно, сейчас в чешской торговле наступает новый этап: некоторые магазины начинают продавать людям крапиву.

В этом году этот вид сорной травы появился в ассортименте торговой сети Makro. Килограмм свежей крапивы в этих магазинах можно приобрести за 600 крон. Упаковку на 50 граммов продают почти за 30 крон. С точки зрения продавца, удивляться тут нечему. Молодая крапива сейчас в моде как королева лекарственных растений, которые весной используют и для очищения организма. Кроме того, ее добавляют в некоторые пасхальные блюда.

Вопросом остается, почему кто-то должен покупать крапиву, если она растет буквально повсеместно, и люди стараются от нее избавиться. По словам представителей магазинов, они начали копировать западный тренд, когда даже за легкодоступными вещами люди, скорее, пойдут в магазин, чем потратят усилия на сбор.

«Не каждый готов куда-то идти и искать крапиву на природе. Гораздо проще ее купить в магазине», – сообщила пресс-секретарь сети Makro Романа Нидрле.

По ее словам, магазин с большим успехом продавал крапиву еще в прошлом году. Это связано и с пасхальными праздниками, когда крапиву активно покупают рестораны.

По информации пресс-секретаря Makro, предложенную в магазинах крапиву собирают в охраняемых природных заповедниках в Чехии, поэтому речь идет о продукте «биокачества» без пестицидов.

Источник: Tyden.cz