Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 22 °C
Полиция задержала чехов, перевозивших по полкилограмма гашиша в желудках

Полиция задержала чехов, перевозивших по полкилограмма гашиша в желудках

artyommm 296 0
Курьеры приезжали из Чехии в Данию, где проглатывали по полкилограмма гашиша. Затем они отправлялись в Гренландию, где их ожидали покупатели.
Фото: Таможня Прага-Рузыне
Полиция задержала чехов, перевозивших по полкилограмма гашиша в желудках

Полицейские из Национального центрального управления по борьбе с наркотиками в рамках операции «Нанук» раскрыли международную банду, которая организовала контрабанду гашиша в телах чешских курьеров из Дании в Гренландию. Местная полиция задержала двух чехов с поличным. В Чехии обвинение предъявили уже 5 подозреваемым, им грозит до 18 лет тюрьмы.

Контрабандисты покупали гашиш в Дании, откуда курьеры перевозили наркотик уже ожидающим его покупателям. Каждый курьер должен был проглотить по полкилограмма гашиша, расфасованного в 100 ампул. За перевозку они получали десятки тысяч крон. 

Курьеры приезжали в Данию из Чехии, несколько дней они проводили в отеле в Копенгагене. После заглатывания ампул с гашишом посредники доставляли их в аэропорт, откуда те улетали в Гренландию. Обратно они возвращались через несколько недель – сразу с деньгами, полученными от продажи наркотиков. Большую часть денег они отдавали главному организатору, небольшая часть выручки доставалась им самим.

Преступную группу организовал американец, проживающий в Дании. Высокое положение в ней занимал также и один чех, который занимался планированием маршрута и искал курьеров. Все участники группы употребляли наркотики, в прошлом были судимы за преступления имущественного и насильственного характера.

Полиция Чехии в сотрудничестве с Данией, Гренландией и международной организацией Eurojust начала расследовать дело в конце июня прошлого года.

Источник: idnes.cz

Рассказать всем:
Темы
наркотики полиция Чехия
Читайте
по теме 
В Чехии создали организацию первой психоделической помощи
29.03.2017 11:22 Общество
В Чехии создали организацию первой психоделической помощи
702 0
В Гонконге судят чешского пенсионера за контрабанду кокаина
27.03.2017 14:56 Общество
В Гонконге судят чешского пенсионера за контрабанду кокаина
606 0
Пражская полиция арестовала пожилую наркодилершу – в возрасте 66 лет
18.02.2017 10:12 Общество
Пражская полиция арестовала пожилую наркодилершу – в возрасте 66 лет
1038 0
Из Польши в Чехию идет контрабанда лекарств для производства первитина
23.01.2017 11:53 Общество
Из Польши в Чехию идет контрабанда лекарств для производства первитина
743 0
Последние новости:
31
марта
Прошлый год стал рекордным по оттоку дивидендов из Чехии
31.03.2017 13:53 Экономика
Прошлый год стал рекордным по оттоку дивидендов из Чехии
187 0
Статистика: Куда ездили и сколько тратили чешские туристы в прошлом году
31.03.2017 12:46 Общество
Статистика: Куда ездили и сколько тратили чешские туристы в прошлом году
341 0
Чешские магазины начали торговать крапивой
31.03.2017 10:44 Общество
Чешские магазины начали торговать крапивой
467 0
Чешский блогер получил условный срок за оскорбления в видеоролике
31.03.2017 10:22 Общество
Чешский блогер получил условный срок за оскорбления в видеоролике
364 0
Иностранец обокрал элитный ювелирный магазин в центре Праги
31.03.2017 10:12 Общество
Иностранец обокрал элитный ювелирный магазин в центре Праги
458 0
Посольство России направило ноту в МИД Чехии в связи с осквернением советского памятника
31.03.2017 09:35 Политика
Посольство России направило ноту в МИД Чехии в связи с осквернением советского памятника
660 0
30
марта
За три дня в Чехии задержали почти 300 иностранцев-нелегалов
30.03.2017 14:26 Общество
За три дня в Чехии задержали почти 300 иностранцев-нелегалов
1766 0
В Германии думают отложить введение платы за проезд по автодорогам
30.03.2017 13:33 Общество
В Германии думают отложить введение платы за проезд по автодорогам
454 0
Открылось, сколько платят сотрудникам холдинга Agrofert в Чехии
30.03.2017 11:06 Экономика
Открылось, сколько платят сотрудникам холдинга Agrofert в Чехии
897 0
Между Братиславой и Брно будут ездить беспилотные автомобили
30.03.2017 10:23 Экономика
Между Братиславой и Брно будут ездить беспилотные автомобили
872 0


Мобильная версия