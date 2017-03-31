Полиция задержала чехов, перевозивших по полкилограмма гашиша в желудках

Курьеры приезжали из Чехии в Данию, где проглатывали по полкилограмма гашиша. Затем они отправлялись в Гренландию, где их ожидали покупатели.

Фото: Таможня Прага-Рузыне

Полицейские из Национального центрального управления по борьбе с наркотиками в рамках операции «Нанук» раскрыли международную банду, которая организовала контрабанду гашиша в телах чешских курьеров из Дании в Гренландию. Местная полиция задержала двух чехов с поличным. В Чехии обвинение предъявили уже 5 подозреваемым, им грозит до 18 лет тюрьмы.

Контрабандисты покупали гашиш в Дании, откуда курьеры перевозили наркотик уже ожидающим его покупателям. Каждый курьер должен был проглотить по полкилограмма гашиша, расфасованного в 100 ампул. За перевозку они получали десятки тысяч крон.

Курьеры приезжали в Данию из Чехии, несколько дней они проводили в отеле в Копенгагене. После заглатывания ампул с гашишом посредники доставляли их в аэропорт, откуда те улетали в Гренландию. Обратно они возвращались через несколько недель – сразу с деньгами, полученными от продажи наркотиков. Большую часть денег они отдавали главному организатору, небольшая часть выручки доставалась им самим.

Преступную группу организовал американец, проживающий в Дании. Высокое положение в ней занимал также и один чех, который занимался планированием маршрута и искал курьеров. Все участники группы употребляли наркотики, в прошлом были судимы за преступления имущественного и насильственного характера.

Полиция Чехии в сотрудничестве с Данией, Гренландией и международной организацией Eurojust начала расследовать дело в конце июня прошлого года.

Источник: idnes.cz