Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 22 °C
Статистика: Куда ездили и сколько тратили чешские туристы в прошлом году

Статистика: Куда ездили и сколько тратили чешские туристы в прошлом году

Vladislava M 341 0
Ассоциация турагентств ЧР опубликовала результаты исследования зарубежных путешествий туристов за прошлый год.
Статистика: Куда ездили и сколько тратили чешские туристы в прошлом году

Самой популярной зарубежной страной среди чешских туристов снова стала Хорватия, которую в прошлом году посетили 828 тысяч чехов. Количество чешских туристов, останавливающихся в Хорватии на несколько дней, повысилось за год на 14%. Популярность Словакии, напротив, заметно снизилась – на целую треть. Туда в прошлом году съездило 555 тысяч чешских туристов.

Хорватия возглавляла список самых популярных туристических стран среди чехов 20 лет подряд. Но в рейтинге прошлого года ее обогнала Словакия. По словам заместителя председателя Ассоциации турагентств Яна Папежа, эти две страны постоянно соперничают за первенство.

Третьей самой популярной страной среди чешских туристов стала Италия с 552 тысячами гостей. В Австрию съездило 375 тысяч чехов, в Грецию – 265 тысяч.

«В будущем мы ждем увеличения числа туристов в Болгарию, которая постоянно набирает популярность благодаря своим низким ценам. Сложно сказать, как будет развиваться ситуация с Турцией, так как там большую роль сейчас играет политика», – добавил Папеж.

Рост числа туристов ожидается в тех странах, в которые из Чехии запустили новые рейсы: например, в государства Скандинавии или Исландию.

Всего в прошлом году за границу на длительное время выехало 4,28 млн чешских туристов: на 1,6% процента больше, чем в позапрошлом году. Большая часть путешествий (3,88 млн) была по Европе.

Средние расходы на одну поездку выросли у чехов на 9% за год и составили 13 627 крон на человека с жильем. Средняя продолжительность путешествий выросла до 8,2 дня (в позапрошлом году она составляла 7,7 дня).

В командировку за границу в прошлом году выезжало 475 тысяч чехов: на 15% больше, чем в 2015 году. Больше 25% из них посещали Германию.

Источник: www.euro.cz

Рассказать всем:
Темы
Туризм Чехия статистика
Читайте
по теме 
National Geographic включил Пражский Град в десятку сказочных замков Европы
30.03.2017 09:44 Культура
National Geographic включил Пражский Град в десятку сказочных замков Европы
1124 0
Чешские замки собираются удивить туристов в новом сезоне
23.03.2017 14:51 Культура
Чешские замки собираются удивить туристов в новом сезоне
1456 0
Сколько туристов приедет в Прагу на Пасху
13.03.2017 14:54 Общество
Сколько туристов приедет в Прагу на Пасху
1114 0
Прага привлекает туристов больше, чем Вена
12.03.2017 12:00 Общество
Прага привлекает туристов больше, чем Вена
1030 0
Последние новости:
31
марта
Прошлый год стал рекордным по оттоку дивидендов из Чехии
31.03.2017 13:53 Экономика
Прошлый год стал рекордным по оттоку дивидендов из Чехии
187 0
Полиция задержала чехов, перевозивших по полкилограмма гашиша в желудках
31.03.2017 10:49 Общество
Полиция задержала чехов, перевозивших по полкилограмма гашиша в желудках
296 0
Чешские магазины начали торговать крапивой
31.03.2017 10:44 Общество
Чешские магазины начали торговать крапивой
467 0
Чешский блогер получил условный срок за оскорбления в видеоролике
31.03.2017 10:22 Общество
Чешский блогер получил условный срок за оскорбления в видеоролике
364 0
Иностранец обокрал элитный ювелирный магазин в центре Праги
31.03.2017 10:12 Общество
Иностранец обокрал элитный ювелирный магазин в центре Праги
458 0
Посольство России направило ноту в МИД Чехии в связи с осквернением советского памятника
31.03.2017 09:35 Политика
Посольство России направило ноту в МИД Чехии в связи с осквернением советского памятника
660 0
30
марта
За три дня в Чехии задержали почти 300 иностранцев-нелегалов
30.03.2017 14:26 Общество
За три дня в Чехии задержали почти 300 иностранцев-нелегалов
1766 0
В Германии думают отложить введение платы за проезд по автодорогам
30.03.2017 13:33 Общество
В Германии думают отложить введение платы за проезд по автодорогам
454 0
Открылось, сколько платят сотрудникам холдинга Agrofert в Чехии
30.03.2017 11:06 Экономика
Открылось, сколько платят сотрудникам холдинга Agrofert в Чехии
897 0
Между Братиславой и Брно будут ездить беспилотные автомобили
30.03.2017 10:23 Экономика
Между Братиславой и Брно будут ездить беспилотные автомобили
872 0


Мобильная версия