Статистика: Куда ездили и сколько тратили чешские туристы в прошлом году

Ассоциация турагентств ЧР опубликовала результаты исследования зарубежных путешествий туристов за прошлый год.

Самой популярной зарубежной страной среди чешских туристов снова стала Хорватия, которую в прошлом году посетили 828 тысяч чехов. Количество чешских туристов, останавливающихся в Хорватии на несколько дней, повысилось за год на 14%. Популярность Словакии, напротив, заметно снизилась – на целую треть. Туда в прошлом году съездило 555 тысяч чешских туристов.

Хорватия возглавляла список самых популярных туристических стран среди чехов 20 лет подряд. Но в рейтинге прошлого года ее обогнала Словакия. По словам заместителя председателя Ассоциации турагентств Яна Папежа, эти две страны постоянно соперничают за первенство.

Третьей самой популярной страной среди чешских туристов стала Италия с 552 тысячами гостей. В Австрию съездило 375 тысяч чехов, в Грецию – 265 тысяч.

«В будущем мы ждем увеличения числа туристов в Болгарию, которая постоянно набирает популярность благодаря своим низким ценам. Сложно сказать, как будет развиваться ситуация с Турцией, так как там большую роль сейчас играет политика», – добавил Папеж.

Рост числа туристов ожидается в тех странах, в которые из Чехии запустили новые рейсы: например, в государства Скандинавии или Исландию.

Всего в прошлом году за границу на длительное время выехало 4,28 млн чешских туристов: на 1,6% процента больше, чем в позапрошлом году. Большая часть путешествий (3,88 млн) была по Европе.

Средние расходы на одну поездку выросли у чехов на 9% за год и составили 13 627 крон на человека с жильем. Средняя продолжительность путешествий выросла до 8,2 дня (в позапрошлом году она составляла 7,7 дня).

В командировку за границу в прошлом году выезжало 475 тысяч чехов: на 15% больше, чем в 2015 году. Больше 25% из них посещали Германию.

Источник: www.euro.cz