Чешская полиция сообщила о числе жертв ДТП в марте

Март 2017 года стал наименее трагическим в новой истории Чехии. На дорогах за этот месяц погиб 31 человек.

В авариях на чешских дорогах за март погиб 31 человек: это наименьшее количество жертв в этом месяце за всю новую историю Чехии. По сравнению с мартом прошлого года число погибших уменьшилось на 17 человек.

С начала года в Чехии погибло 90 человек на дорогах: на 16 меньше, чем в прошлом году. Благодаря марту количество погибших в ДТП за первый квартал также стало самым низким в истории Чехии. Такую информацию сообщил директор транспортной полиции Томаш Лерх. Это предварительные данные, официальные числа полиция представит через неделю.

Согласно ранее опубликованной статистике, с 1970 года и до сих пор самое низкое количество погибших в авариях на чешских дорогах зарегистрировали в 1987 году (35 жертв). Самым трагическим стал март 1994 года, когда в ДТП погибло 129 человек.

Источник: ČTK