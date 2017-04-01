Вино из Праги впервые признали лучшим в 2017 году

Чешское вино впервые за 15 лет оценили выше, чем моравские вина.

Впервые в истории Чехии первое место в престижном конкурсе Vinařské Litoměřice заняло чешское, а не моравское вино. Конкурс проходит в Чехии уже 15 лет. После двух дней дегустаций комиссия экспертов назвала лучшее вино года. Им стало «Руландское серое» от винодельни Chloumek Чешского сельскохозяйственного университа в Праге.

Победа этого вина стала еще более ценной потому, что в конкурсе участвовали вина 2015 и 2016 года, когда было выдано рекордное количество золотых медалей.

«Не только в Моравии, но и в Чехии умеют делать качественные вина! Для нас это огромная честь», – радовался представитель винодельни-победительницы Штепан Вейтош.

Лучшие вина конкурса можно будет попробовать на винном фестивале в Литомнержице, который пройдет 21 и 22 апреля.

Источник: Prazsky.denik.cz