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Сегодня в Праге откроется Вальдштейнский сад

Сегодня в Праге откроется Вальдштейнский сад

Vladislava M 399 0
С середины мая до конца сентября в Вальдштейнском саду будут проходить концерты фольклорной музыки по четвергам.
Фото: Автор Derbrauni (собственная работа) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], Викисклад
Сегодня в Праге откроется Вальдштейнский сад

Вальдштейнский сад в комплексе Сената сегодня откроется после зимнего перерыва. Сад будет открыт до конца октября. Летом в нем опять будут проходить концерты. Первый из них запланирован на 13 мая.

Традиционный цикл концертов Культурного лета в Сенате начинается 18 мая. Каждый четверг, с 17:00, на территории сада будут проходить выступления фольклорных и других музыкальных коллективов. Концерты в саду будут идти каждую неделю до 28 сентября.

Вальдштейнский сад – второй крупнейший закрытый сад Праги после садов Пражского Града. В 1634 году его приказал построить Альбрехт из Вальдштейна. В течение десятилетий сад совместил в себе разные стили, включая романтизм и барокко.

Гости сада могут полюбоваться композицией из девяти бронзовых скульптур – копией произведения голландского скульптора Адриана де Вриса, а также уникальным залом с фресками итальянского художника Баччо дель Бианко.

Интересный элемент в саду – искусственная каменная сталактитовая стена, возле которой расположены вольеры для филинов. Также в саду живет шесть разноцветных и одна пара белых павлинов. В саду обитают и дикие утки, которые выводят здесь утят.

Источник: Denik.cz

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парки достопримечательности концерт Прага культура
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