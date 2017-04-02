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Украинцам стало легче уехать на работу в Чехию: регистрацию в Visapoint отменили

Украинцам стало легче уехать на работу в Чехию: регистрацию в Visapoint отменили

artyommm 1703 0
Теперь граждане Украины, которые хотят уехать работать в Чехию, могут подать заявление на рабочую визу в приоритетном порядке – в рамках специальных программ.
Фото: Киев
Украинцам стало легче уехать на работу в Чехию: регистрацию в Visapoint отменили

Система Visapoint, ставшая символом коррупции, больше не понадобится украинцам, которые хотят получить рабочую визу в Чехию. Теперь граждане Украины могут получать долгосрочные визы с разрешением на трудоустройство в ЧР с помощью специальных программ, которые в прошлом году предложили чешские предприятия. В этом году через них в республику должно приехать более 10 тысяч работников из Украины.

Самой крупной программой является «Режим Украина» (Režim Ukrajina), которая работает по такому принципу: сначала чешская компания находит для себя сотрудника в Украине, потом обращается в одну из предпринимательских организаций (Торговую палату, Ассоциацию малых и средних предприятий или Союз промышленности), та помогает с обработкой документов и ставит печать. Затем документы поступают на рассмотрение через Министерство иностранных дел в дипломатические ведомства в Киеве или Львове, где заявитель получает приоритет в очереди на оформление визы.

Как объяснила пресс-атташе чешского МИДа Ирена Валентова, преимущество приема заявлений через эти проекты заключается в том, что они направлены на определенных чешских работодателей, и таким образом сокращается возможное количество посредников. По этой причине рабочие визы в Чехию теперь будут выдавать только по специализированным программам.

За работу системы Visapoint отвечал внешний провайдер, который назначал визиты в консульства в Киеве или Львове. С учетом того, что на востоке Украины уже три года продолжается конфликт, а в Чехии очень низкий уровень безработицы, спрос на рабочие визы значительно превышает предложение. 

В Украине интернет-система Visapoint стала инструментом коррупции. За назначение даты визита в консульство с украинцев требовали сотни евро. Данные украинцев в документах могли отличаться от тех, кто указаны в форме Visapoint. В чешском МИДе эту информацию отказываются подтверждать. Пресс-атташе утверждает, что невозможно, чтобы в консульстве могли принять заявителя, данные которого в регистрационной форме Visapoint и его паспорте расходятся.

С 20 марта Visapoint в Украине действует для других типов виз, но не для рабочих (например, для воссоединения семьи или краткосрочных). Визитами для оформления последних никто особенно не торгует, и прийти в консульство проще.

Что касается скорости оформления рабочих виз, в чешском МИДе признаются, что на оформление рабочей визы для одного заявителя в среднем уходит 109 дней. Пресс-атташе утверждает, что после того как в консульстве во Львове начнут работать дополнительные сотрудники, визы начнут выдавать быстрее.

Источник: idnes.cz

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Темы
украинцы визы VisaPoint
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