После рекордно теплых выходных в Чехию идет резкое похолодание

С начала этой недели погода в Чехии начнет портиться с приходом холодного фронта. Самое ощутимое похолодание прогнозируют на четверг.

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В воскресенье, 2-го апреля, в десятках городов Чехии был побит температурный рекорд. Жарче всего в этот день было в восточной части страны. Самая теплая погода на 2 апреля зарегистрирована в насаленном пункте Стражнице (24,9 градуса тепла). Еще в нескольких городах воздух прогрелся больше 23 градусов.

Новые температурные рекорды в некоторых городах Чехии отмечали в течение 5 дней прошлой недели. Кроме воскресенья, теплее обычного было во вторник, среду, пятницу и субботу. Рекордные температуры зарегистрировали во всех четырех краях Моравии, а также на севере и востоке Чехии.

После солнечных выходных жителей Чехии ждет резкое похолодание. В первые дни этой недели во многих городах страны прогнозируют дожди со снегом.

На данный момент над Чехией проходит холодный фронт, который приносит с собой прохладный воздух.

«Температуры, которым мы радовались в последние дни, характерны для конца мая или даже июня. Теперь мы возвращаемся к обычной апрельской погоде», – прокомментировала метеоролог Дагмар Гонсова из организации Meteopress.

На понедельник в Чехии прогнозируют облачную погоду с кратковременными дождями. Температура воздуха днем составит 12-16 градусов тепла. В Моравии и Силезии будет ясно, а днем воздух прогреется до 21 градуса по Цельсию.

Во вторник в Чехии также будут идти дожди. Температура воздуха составит 12-16 градусов тепла.

В среду в Чехии и Моравии будет облачно и прохладно, также высока вероятность дождей. С приходом еще одного холодного фронта температура воздуха утром упадет до 3-7 градусов тепла, днем – до 11-15 градусов.

Самое ощутимое похолодание наступит в четверг, когда с северо-запада в Чехию придут холодные воздушные массы. Утром похолодает до 2-6 градусов тепла, днем – до 6-10 градусов. При этом погоду будет портить сильный холодный ветер.

В пятницу метеорологи прогнозируют облачность и редкие кратковременные дожди. Температура воздуха утром составит 1-5 градусов тепла, днем – от 7 до 11 градусов.

В выходные погода немного улучшится. В субботу температура воздуха днем поднимется до 9-13 градусов тепла, а в воскресенье – до 10-14 градусов.

Источник: ČTK, Novinky.cz