Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04d 13 °C
В чешском городе ищут вора, осквернившего памятник советским военным

В чешском городе ищут вора, осквернившего памятник советским военным

Vladislava M 141 0
После принятия протестной ноты из МИДа РФ по поводу осквернения советского памятника в чешском городе Мале-Бржезно ищут человека, который украл звезду и памятную таблицу.
В чешском городе ищут вора, осквернившего памятник советским военным

Две недели назад в чешском населенном пункте Мале-Бржезно неизвестный человек снял с памятника погибшим воинам Красной Армии большую таблицу и пятиконечную звезду. В связи с этим МИД России послал протестную ноту в чешское Министерство иностранных дел с просьбой найти виновного и восстановить испорченный вид памятника. По словам старосты города, акт вандализма совершил кто-то из местных жителей.

«Мы приняли ноту и поддерживаем контакт с посольством РФ», – сообщила пресс-секретарь чешского МИДа Ирена Валентова. По ее словам, вандализмом или разрушением памятника это назвать нельзя, так как с него «только была снята звезда и таблица с надписью, которая должна была улучшать внешний вид».

Слова Валентовой подтвердила и староста населенного пункта Мале-Бржезно Рената Звоничкова. По ее мнению, за кражей стоят недовольные местные жители. Ремонт памятника вызвал в городе противоречия и разделил жителей на два непримиримых лагеря. Один лагерь поддерживал необходимость ремонта, а другой выступал против этого.

«Я думаю, таблицу кто-то снял и унес в качестве протеста против того, что памятник все же решили отремонтировать», – предположила староста.

Тот факт, что звезду и таблицу размером примерно 70х100 см украли противники памятника, подтверждает и то, что таблица сделана из пластика, поэтому получить за нее деньги невозможно. Не были обнаружены и обломки таблицы, как было бы в том случае, если бы ее сорвали вандалы.

Теперь населенный пункт проводит поиски таблицы. По словам старосты, у нее есть некоторые догадки, которые могут помочь найти злоумышленника. В полицию об инциденте пока не сообщали.

«Мы думали, что найдем вора сами, поэтому я пока не обращалась в полицию. Но после реакции, которую вызвала кража, мы будем обязаны обратиться к полицейским», – заявила староста.

Кто мог сообщить о краже в посольство РФ, городские представители не знают. По их мнению, это мог быть некий внимательный гражданин, которого этот факт огорчил.

Источник: ihned.cz

Рассказать всем:
Темы
памятник Чехия Россия
Читайте
по теме 
Посольство России направило ноту в МИД Чехии в связи с осквернением советского памятника
31.03.2017 09:35 Политика
Посольство России направило ноту в МИД Чехии в связи с осквернением советского памятника
1701 0
В Чехии почтили память русских солдат, погибших сто лет назад
29.11.2016 10:44 Общество
В Чехии почтили память русских солдат, погибших сто лет назад
927 0
В Чехии мемориал чтил память русских солдат, а в братской могиле оказались солдаты Австро-Венгрии
28.11.2016 16:23 Общество
В Чехии мемориал чтил память русских солдат, а в братской могиле оказались солдаты Австро-Венгрии
942 0
В Чехии может стать еще больше памятников архитектуры и культуры
25.11.2016 13:17 Культура
В Чехии может стать еще больше памятников архитектуры и культуры
839 0
Последние новости:
03
апреля
В этом году детей в Чехии нужно записать в школу до конца апреля
03.04.2017 12:08 Общество
В этом году детей в Чехии нужно записать в школу до конца апреля
31 0
«Ничтожность, депрессия и пустота»: Туристический инфоцентр Брно выпустил путеводитель
03.04.2017 11:32 Общество
«Ничтожность, депрессия и пустота»: Туристический инфоцентр Брно выпустил путеводитель
86 0
Государственные доходы Чехии впервые превысили расходы
03.04.2017 11:15 Экономика
Государственные доходы Чехии впервые превысили расходы
117 0
После рекордно теплых выходных в Чехию идет резкое похолодание
03.04.2017 09:32 Общество
После рекордно теплых выходных в Чехию идет резкое похолодание
460 0
02
апреля
В мае Пражский Град торжественно откроет летний сезон и подарит бесплатный вход
02.04.2017 09:35 Культура
В мае Пражский Град торжественно откроет летний сезон и подарит бесплатный вход
1091 0
Украинцам стало легче уехать на работу в Чехию: регистрацию в Visapoint отменили
02.04.2017 08:47 Общество
Украинцам стало легче уехать на работу в Чехию: регистрацию в Visapoint отменили
2502 0
01
апреля
Сегодня в Праге откроется Вальдштейнский сад
01.04.2017 10:05 Общество
Сегодня в Праге откроется Вальдштейнский сад
1625 0
Вино из Праги впервые признали лучшим в 2017 году
01.04.2017 09:44 Общество
Вино из Праги впервые признали лучшим в 2017 году
968 0
Чешская полиция сообщила о числе жертв ДТП в марте
01.04.2017 09:32 Общество
Чешская полиция сообщила о числе жертв ДТП в марте
580 0
31
марта
Прошлый год стал рекордным по оттоку дивидендов из Чехии
31.03.2017 13:53 Экономика
Прошлый год стал рекордным по оттоку дивидендов из Чехии
846 0


Мобильная версия