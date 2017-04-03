В чешском городе ищут вора, осквернившего памятник советским военным

После принятия протестной ноты из МИДа РФ по поводу осквернения советского памятника в чешском городе Мале-Бржезно ищут человека, который украл звезду и памятную таблицу.

Две недели назад в чешском населенном пункте Мале-Бржезно неизвестный человек снял с памятника погибшим воинам Красной Армии большую таблицу и пятиконечную звезду. В связи с этим МИД России послал протестную ноту в чешское Министерство иностранных дел с просьбой найти виновного и восстановить испорченный вид памятника. По словам старосты города, акт вандализма совершил кто-то из местных жителей.

«Мы приняли ноту и поддерживаем контакт с посольством РФ», – сообщила пресс-секретарь чешского МИДа Ирена Валентова. По ее словам, вандализмом или разрушением памятника это назвать нельзя, так как с него «только была снята звезда и таблица с надписью, которая должна была улучшать внешний вид».

Слова Валентовой подтвердила и староста населенного пункта Мале-Бржезно Рената Звоничкова. По ее мнению, за кражей стоят недовольные местные жители. Ремонт памятника вызвал в городе противоречия и разделил жителей на два непримиримых лагеря. Один лагерь поддерживал необходимость ремонта, а другой выступал против этого.

«Я думаю, таблицу кто-то снял и унес в качестве протеста против того, что памятник все же решили отремонтировать», – предположила староста.

Тот факт, что звезду и таблицу размером примерно 70х100 см украли противники памятника, подтверждает и то, что таблица сделана из пластика, поэтому получить за нее деньги невозможно. Не были обнаружены и обломки таблицы, как было бы в том случае, если бы ее сорвали вандалы.

Теперь населенный пункт проводит поиски таблицы. По словам старосты, у нее есть некоторые догадки, которые могут помочь найти злоумышленника. В полицию об инциденте пока не сообщали.

«Мы думали, что найдем вора сами, поэтому я пока не обращалась в полицию. Но после реакции, которую вызвала кража, мы будем обязаны обратиться к полицейским», – заявила староста.

Кто мог сообщить о краже в посольство РФ, городские представители не знают. По их мнению, это мог быть некий внимательный гражданин, которого этот факт огорчил.

Источник: ihned.cz