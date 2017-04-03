Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04d 13 °C
«Ничтожность, депрессия и пустота»: Туристический инфоцентр Брно выпустил путеводитель

«Ничтожность, депрессия и пустота»: Туристический инфоцентр Брно выпустил путеводитель

artyommm 86 0
Мэрии городов на юге Моравии возмущены выпуском нового путеводителям по региону, в котором содержатся тексты нетипичного содержания.
Фото: http://ticbrno.cz/cs/tisk/autentickeho-pruvodce-to-je-brno-pokrtime-1-dubna-2017
«Ничтожность, депрессия и пустота»: Туристический инфоцентр Брно выпустил путеводитель

Новый печатный путеводитель по Брно стал причиной недовольства мэрии и глав администраций соседних населенных пунктов. Авторы издания написали, например, о Куржиме как о трудовом лагере, только люди туда переезжают добровольно. В Бланско, согласно тексту, туристов ожидает ощущение ничтожности, депрессия и пустота. 

Так называемый аутентичный путеводитель под названием To je Brno («Это Брно») был выпущен Туристическим информационным центром города. Его представители утверждают, что это шутка и художественное преувеличение, но мэрия восприняла такую подачу информации иначе.

Обиделся и мэр соседнего Куржима. Город сравнили с постоянно растущим памятником утрате человеческого благоразумия. Мэр Бланско тоже посчитал шутку о своего городе неудачной. Досталось и городу Роусинову, который получил статус главного производителя игровых автоматов, где люди с игровой зависимостью проигрывают деньги на ипотеки, обучение детей и свое будущее. Как сказал мэр Роусинова Йиржи Лукашек, это провокация – выставить самое слабое место города. При этом производит автоматы в Роусинове частная фирма, на которую городские власти не влияют. 

Необычный путеводитель по Брно и окрестностям уже поступил в продажу. Директор Туристического инфоцентра Яна Януликова считает тексты ироничными; издание не претендует на статус официального туристического путеводителя. «Эта книга не для всех. <...> Тон текста действительно ироничный, и это нужно учитывать. Брно – своеобразный. У нас здесь есть чувство юмора, мы можем пошутить над собой. Мы это знаем и мы гордимся, что можем посмеяться. Мы ироничные, самоироничные. И это всем там (в путеводителе) присутствует», – объясняет директор инфоцентра.

Мэр Брно Петр Вокржал хочет разобраться в сложившейся ситуации: «Я не видел публикацию и не знал о ней. Если речь и правда идет о тех отрывках, которые до меня дошли, то издание нужно вернуть и переиздать». Путеводитель выпущен тиражом 3000 экземпляров и продается по цене 119 крон.

Источник: rozhlas.cz

Рассказать всем:
Темы
Брно Чехия туристы Туризм Южноморавский край
Читайте
по теме 
Прогноз по объему инвестиций в рынок недвижимости в Чехии на 2017 год
29.03.2017 09:57 Рынок недвижимости
Прогноз по объему инвестиций в рынок недвижимости в Чехии на 2017 год
516 0
Прага объединится с Брно против Uber
11.03.2017 07:48 Общество
Прага объединится с Брно против Uber
1812 0
Пражский полицейский спас мужчину от самоубийства благодаря Facebook
22.02.2017 10:47 Общество
Пражский полицейский спас мужчину от самоубийства благодаря Facebook
1281 0
Прага и Брно вошли в сотню лучших городов мира для студентов
17.02.2017 09:28 Общество
Прага и Брно вошли в сотню лучших городов мира для студентов
1359 0
Последние новости:
03
апреля
В этом году детей в Чехии нужно записать в школу до конца апреля
03.04.2017 12:08 Общество
В этом году детей в Чехии нужно записать в школу до конца апреля
31 0
Государственные доходы Чехии впервые превысили расходы
03.04.2017 11:15 Экономика
Государственные доходы Чехии впервые превысили расходы
117 0
В чешском городе ищут вора, осквернившего памятник советским военным
03.04.2017 10:06 Общество
В чешском городе ищут вора, осквернившего памятник советским военным
141 0
После рекордно теплых выходных в Чехию идет резкое похолодание
03.04.2017 09:32 Общество
После рекордно теплых выходных в Чехию идет резкое похолодание
460 0
02
апреля
В мае Пражский Град торжественно откроет летний сезон и подарит бесплатный вход
02.04.2017 09:35 Культура
В мае Пражский Град торжественно откроет летний сезон и подарит бесплатный вход
1091 0
Украинцам стало легче уехать на работу в Чехию: регистрацию в Visapoint отменили
02.04.2017 08:47 Общество
Украинцам стало легче уехать на работу в Чехию: регистрацию в Visapoint отменили
2502 0
01
апреля
Сегодня в Праге откроется Вальдштейнский сад
01.04.2017 10:05 Общество
Сегодня в Праге откроется Вальдштейнский сад
1625 0
Вино из Праги впервые признали лучшим в 2017 году
01.04.2017 09:44 Общество
Вино из Праги впервые признали лучшим в 2017 году
968 0
Чешская полиция сообщила о числе жертв ДТП в марте
01.04.2017 09:32 Общество
Чешская полиция сообщила о числе жертв ДТП в марте
580 0
31
марта
Прошлый год стал рекордным по оттоку дивидендов из Чехии
31.03.2017 13:53 Экономика
Прошлый год стал рекордным по оттоку дивидендов из Чехии
846 0


Мобильная версия