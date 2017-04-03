«Ничтожность, депрессия и пустота»: Туристический инфоцентр Брно выпустил путеводитель

Мэрии городов на юге Моравии возмущены выпуском нового путеводителям по региону, в котором содержатся тексты нетипичного содержания.

Фото: http://ticbrno.cz/cs/tisk/autentickeho-pruvodce-to-je-brno-pokrtime-1-dubna-2017

Новый печатный путеводитель по Брно стал причиной недовольства мэрии и глав администраций соседних населенных пунктов. Авторы издания написали, например, о Куржиме как о трудовом лагере, только люди туда переезжают добровольно. В Бланско, согласно тексту, туристов ожидает ощущение ничтожности, депрессия и пустота.

Так называемый аутентичный путеводитель под названием To je Brno («Это Брно») был выпущен Туристическим информационным центром города. Его представители утверждают, что это шутка и художественное преувеличение, но мэрия восприняла такую подачу информации иначе.

Обиделся и мэр соседнего Куржима. Город сравнили с постоянно растущим памятником утрате человеческого благоразумия. Мэр Бланско тоже посчитал шутку о своего городе неудачной. Досталось и городу Роусинову, который получил статус главного производителя игровых автоматов, где люди с игровой зависимостью проигрывают деньги на ипотеки, обучение детей и свое будущее. Как сказал мэр Роусинова Йиржи Лукашек, это провокация – выставить самое слабое место города. При этом производит автоматы в Роусинове частная фирма, на которую городские власти не влияют.

Необычный путеводитель по Брно и окрестностям уже поступил в продажу. Директор Туристического инфоцентра Яна Януликова считает тексты ироничными; издание не претендует на статус официального туристического путеводителя. «Эта книга не для всех. <...> Тон текста действительно ироничный, и это нужно учитывать. Брно – своеобразный. У нас здесь есть чувство юмора, мы можем пошутить над собой. Мы это знаем и мы гордимся, что можем посмеяться. Мы ироничные, самоироничные. И это всем там (в путеводителе) присутствует», – объясняет директор инфоцентра.

Мэр Брно Петр Вокржал хочет разобраться в сложившейся ситуации: «Я не видел публикацию и не знал о ней. Если речь и правда идет о тех отрывках, которые до меня дошли, то издание нужно вернуть и переиздать». Путеводитель выпущен тиражом 3000 экземпляров и продается по цене 119 крон.

Источник: rozhlas.cz