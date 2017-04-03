В этом году детей в Чехии нужно записать в школу до конца апреля

В Чехии началась регистрация детей, родившихся с 1 сентября 2010 по 31 сентября 2011 года, в первые классы начальных школ.

Впервые с апреля в Чехии начинается регистрация детей в первые классы начальных школ. По оценкам Министерства образования, ожидается около 138 тысяч первоклассников. Впервые за последние 10 лет их количество должно уменьшиться по сравнению с предыдущими годами (приблизительно на 7 тысяч). В прошлом году в первые классы были записаны 145 тысяч детей. Регистрация продлится до 30 апреля, более точные сроки определяет директор каждой отдельной школы.

Зарегистрироваться в первый класс должны все дети, родившиеся с 1 сентября 2010 по 31 сентября 2011 года. Около 20% детей придут записываться во второй раз, потому что в прошлом году они получили «отсрочку». В исключительных случаях родители могут записать в первый класс и 5-летнего ребенка.

Родители, которые не хотят, чтобы их ребенок пошел в школу в этом году, должны получить соответствующее подтверждение врача или психолога, а также заключение педагогическо-психологической консультации. В прошлом году успеть нужно было к 31 мая, теперь все документы должны быть готовы, пока проводится запись ребенка в школу. Заключение экспертов должны предоставить и те родители, которые хотят отправить ребенка учиться в возрасте 5 лет.

До прошлого года регистрация детей в школы начиналась с середины января и до середины февраля, потом была принята поправка в законе, и срок перенесли на месяц – на апрель. Министерство обещает, что благодаря этому станет меньше заявлений с просьбой отложить регистрацию в школу. Специалисты считают, что в Чехии слишком много детей, которых не торопятся отпускать в школу. При этом откладывать начало школьного обучения нужно только по исключительным причинам. В прошлом году в первый класс пошли 117 198 детей, 16 629 остались ждать следующего года.

Источник: ceskenoviny.cz